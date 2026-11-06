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घट्टा टोल प्लाजा पर उमड़ा जनसैलाब, 3 घंटे तक सभी लेन बंद रख किया चक्का जाम, मौके पर पहुंचे MLA और SDM

कांगड़ा में घट्टा टोल प्लाजा को हटाने की मांग ( ETV Bharat )

कांगड़ा: घट्टा टोल प्लाजा को हटाने की मांग अब चंगर क्षेत्र में बड़े जनआंदोलन का रूप लेने लगी है. शुक्रवार को क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों से सैकड़ों लोग टोल प्लाजा पर जुटे और संघर्ष समिति की अगुवाई में सभी लेनों को बंद कर करीब तीन घंटे तक चक्का जाम रखा. आंदोलन में महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी ने लोगों के आक्रोश को और मुखर कर दिया. टोल प्लाजा के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही.

प्रदर्शनकारियों के कड़े रुख के चलते प्रशासन और एनएचएआई अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा. विधायक पवन काजल और एसडीएम डॉ. अंजलि गर्ग के हस्तक्षेप के बाद कुछ समय के लिए टोल प्लाजा को टोल फ्री किया गया. वहीं, सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज की अगुवाई में 14 नवंबर को प्रस्तावित बैठक के आश्वासन पर संघर्ष समिति ने 15 नवंबर तक आंदोलन स्थगित कर दिया. समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि बैठक में टोल प्लाजा को शिफ्ट करने का ठोस निर्णय नहीं हुआ तो 15 नवंबर के बाद फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा.

घट्टा टोल प्लाजा पर लगा जाम (ETV Bharat) टोल प्लाजा की सभी लेन की बंद, स्कैनर और कैमरे भी ढके सुबह से ही चंगर क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के लोग टोल प्लाजा पर पहुंचना शुरू हो गए थे. देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई. आंदोलनकारियों ने बैरिकेड्स लगाकर सभी लेन बंद कर दीं. कुछ लेनों में महिलाएं बैठ गईं, जबकि बुजुर्गों ने भी मोर्चा संभाल लिया. प्रदर्शन के दौरान टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर और कैमरों को कपड़ों व गत्तों से ढक दिया गया, ताकि वाहनों की स्कैनिंग और टोल वसूली रोकी जा सके. इसके चलते टोल प्लाजा के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. स्थायी समाधान की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी संघर्ष समिति की मांग थी कि घट्टा टोल प्लाजा को मौजूदा स्थान से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और आंदोलन के दौरान यहां से गुजरने वाले वाहनों को टोल शुल्क से छूट दी जाए. मौके पर मौजूद एनएचएआई कर्मचारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं थे. स्थिति को देखते हुए पुलिस का बड़ा दल तैनात रहा. काफी देर तक चले गतिरोध के बाद विधायक पवन काजल और एसडीएम कांगड़ा डॉ. अंजलि गर्ग ने हस्तक्षेप किया. उनके प्रयासों के बाद एनएचएआई अधिकारियों ने कुछ समय के लिए टोल प्लाजा को टोल फ्री किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने राहत दी. हालांकि, संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि कुछ समय के लिए टोल फ्री करना उनकी स्थायी मांग का समाधान नहीं है. प्रदर्शन के दौरान एंबुलेंस और बीमार व जरूरतमंद लोगों को लेकर जा रहे वाहनों को रास्ता दिया गया. घट्टा टोल प्लाजा पुलिस बल (ETV Bharat)