शादी से एक माह पहले बुझ गया घर का चिराग, रानीताल हादसे में दर्दनाक मौत
रानीताल में बाइक हादसे में 28 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 8:00 PM IST
कांगड़ा: जिला कांगड़ा में बुधवार देर शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल कर रख दिया. जिस घर में एक महीने बाद शादी की शहनाई बजनी थी, अब उसी घर में मौत का मातम पसरा है. रानीताल में हुए सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई. एक माह बाद युवक की शादी होनी थी.
बाइक फिसलने से हुआ हादसा
एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया मृतक की पहचान 28 साल के अभिषेक निवासी रजियाणा गांव के रूप में हुई है. बुधवार शाम को अभिषेक अपनी बाइक पर घर लौट रहा था. इस दौरान जैसे ही वो ज्वालामुखी-कांगड़ा मेन रोड पर रानीताल पुलिस चौकी के पास पहुंचा, अचानक उसकी बाइक फिसल गई और वो सड़क पर गिर पड़ा. हादसा इतना भयानक था कि अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया.
"रानीताल में बाइक फिसलने से अभिषेक नामक युवक की मौत हो गई है. मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. मामले में कार्रवाई जारी है." - मयंक चौधरी, एसपी देहरा
वीरवार सुबह तोड़ा दम
वहीं, हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर अभिषेक को डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा पहुंचाया. रानीताल पुलिस चौकी की टीम भी मौके पर पहुंची. टांडा अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे उपचाराधीन रखा, लेकिन वीरवार सुबह अभिषेक ने जिंदगी की जंग हार दी.
30 नवंबर को होनी थी शादी
वहीं, अभिषेक की असमय मौत की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. जहां घर में शादी की तैयारियां चल रही थी. वहीं, अब सन्नाटा और गम का माहौल है. अभिषेक की शादी 30 नवंबर को होनी तय थी. जिसे लेकर घर में जोरों-शोरों से तैयारियां जारी थी, लेकिन एक दुर्घटना ने पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया है.
रजियाणा पंचायत के प्रधान हंसराज ने बताया, "अभिषेक एक मिलनसार, हंसमुख और मददगार स्वभाव का युवक था. उसकी असमय मौत ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है. अभिषेक प्राइवेट नौकरी करता था. उसकी शादी अगले महीने 30 नवंबर को होने वाली थी और घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी."