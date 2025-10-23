ETV Bharat / state

शादी से एक माह पहले बुझ गया घर का चिराग, रानीताल हादसे में दर्दनाक मौत

कांगड़ा: जिला कांगड़ा में बुधवार देर शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल कर रख दिया. जिस घर में एक महीने बाद शादी की शहनाई बजनी थी, अब उसी घर में मौत का मातम पसरा है. रानीताल में हुए सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई. एक माह बाद युवक की शादी होनी थी.

बाइक फिसलने से हुआ हादसा

एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया मृतक की पहचान 28 साल के अभिषेक निवासी रजियाणा गांव के रूप में हुई है. बुधवार शाम को अभिषेक अपनी बाइक पर घर लौट रहा था. इस दौरान जैसे ही वो ज्वालामुखी-कांगड़ा मेन रोड पर रानीताल पुलिस चौकी के पास पहुंचा, अचानक उसकी बाइक फिसल गई और वो सड़क पर गिर पड़ा. हादसा इतना भयानक था कि अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया.