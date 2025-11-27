ETV Bharat / state

तेज रफ्तार का कहर! मटौर में भीषण सड़क हादसे में सेना के जवान की मौत, 8 यात्री घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्पोर्ट्स बाइक पर सवार युवक गग्गल से मटौर की ओर तेज रफ्तार में जा रहा था. तेज रफ्तार के कारण वह अपना संतुलन खो बैठा. वहीं, सामने से आ रही निजी बस के चालक ने टक्कर से बचने की कोशिश में वाहन को पेड़ से भिड़ा दिया, जिससे बस में बैठे कई यात्रियों को चोटें आईं. हादसा होते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.

धर्मशाला: कांगड़ा के पुराना मटौर के पास गुरुवार, दोपहर को एक तेज रफ्तार बाइक निजी बस से टकरा गई, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक दो टुकड़ों में टूट गई और बाइक चालक करीब 20 फीट दूर जा गिरा. हादसे में सेना के जवान की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 8 लोग घायल हुए हैं.

स्थानीय लोगों ने घायल बाइक चालक को सड़क से हटाकर 108 एम्बुलेंस को सूचना दी. आनन-फानन में घायल युवक को तुरंत टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के अनुसार, बस में कुल 17 यात्री सवार थे, जिनमें से 8 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. किसी भी यात्री की हालत गंभीर नहीं है.

दर्दनाक हादसे में सेना के जवान की मौत

पुलिस के अनुसार, इस हादसे में सेना के एख जवान की मौत हो गई है. मृतक की पहचान सन्नी (उम्र- 28 वर्ष) पुत्र चैन सिंह, निवासी चननी, डाकघर भाली, तहसील ज्वाली के रूप में हुई है. वह भारतीय सेना में कार्यरत था और इन दिनों छुट्टी पर घर आया था.

घायलों की पहचान

पुलिस के अनुसार, इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनमें, सलोनी (उम्र- 19 वर्ष) निवासी भाटी, विपाशा (उम्र- 19 वर्ष) निवासी गगल, अरुणा देवी (उम्र- 45 वर्ष) निवासी ओडर, मोनिका (उम्र- 36 वर्ष) और अनुराधा (उम्र- 36 वर्ष) निवासी टांडा खोली, सुमना देवी (उम्र- 45 वर्ष) निवासी भनाला, रणजीत सिंह (उम्र- 55 वर्ष) निवासी भाली और गौरव राम (उम्र- 82 वर्ष) निवासी घरोह के रहने वाले हैं.

दोनों वाहनों को पुलिस ने किया जब्त

पुलिस थाना कांगड़ा के प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि, "दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की तफ्तीश जारी है. सड़क हादसे में मारे गए युवक के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है. शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है."

ये भी पढ़ें: '₹5500 में न घर चल रहा, न बच्चों की हो पा रही पढ़ाई', मल्टी टास्क वर्कर्स का फूटा गुस्सा, कर्मचारियों से मिले आरएस बाली

ये भी पढ़ें: यौन शोषण मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद क्या बोले भाजपा विधायक हंसराज, जानिए?