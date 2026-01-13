ETV Bharat / state

कांगड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 4 की मौत, 1 घायल

सभी मृतक कांगड़ा के ही रहने वाले थे. हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी है.

road accident in kangra
कांगड़ा में गहरी खाई में गिरी कार (KANGRA POLICE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 7:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. बैजनाथ के तहत उतराला-होली मार्ग पर सोमवार देर रात एक वैगनआर कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है.

तीन की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम

पुलिस के अनुसार सोमवार देर रात वैगनआर कार (HP 53A-7600) उतराला-होली मार्ग से गुजर रही थी. जैसे ही वाहन सोकडू के समीप पहुंचा, चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क से फिसलते हुए गहरी खाई में जा गिरी. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. इस हादसे में कार सवार तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं एक अन्य युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई. मृतकों की पहचान शिवांक सूद, अरुण मेहरा, रोहित और सुमित के रूप में की गई है. ये सभी कांगड़ा के ही निवासी थे.

एक युवक गंभीर रूप से घायल

हादसे में रमन का युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है. उसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए बैजनाथ अस्पताल लाया गया. हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों और घायल को गहरी खाई से बाहर निकाला. रात के अंधेरे और दुर्गम इलाके के कारण राहत कार्य में काफी कठिनाई आई.

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए बैजनाथ अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा बीर बहादुर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब नई तकनीकों से होगी सड़कों की मरम्मत, भारी बारिश-बर्फबारी से भी 10 साल तक नहीं उखड़ेंगे रोड

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN BAIJNATH
HIMACHAL ROAD ACCIDENT
ASP KANGRA BIR BAHADUR
बैजनाथ में सड़क हादसा
KANGRA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.