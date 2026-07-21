कांगड़ा में बारिश की तबाही, फ्लैश फ्लड में बहे 6 मकान
भारी बारिश के बाद बीच सड़क पेड़ गिरने से पठानकोट-मनाली नेशनल हाईवे रहा बंद.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 7:36 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 7:58 PM IST
कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है. कांगड़ा जिले के शाहपुर उपमंडल की बोह घाटी के स्पैड़ा और गढ़गून गांवों में भारी बारिश के बाद अचानक फ्लैश फ्लड आया. फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से 6 मकान बह गए हैं, जिससे यहां भारी नुकसान हुआ है. राहत की बात यह रही कि घटना से पहले सभी परिवार सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, जिससे किसी भी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है. वहीं दूसरी ओर, भारी बारिश के चलते पेड़ गिरने से पठानकोट-मनाली नेशनल हाईवे भी कई घंटों तक बाधित रहा, यहां कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे पर यातायात को बहाल किया गया.
पहाड़ी से जोरदार धमाके के बाद आया मलबा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना से ठीक पहले पहाड़ी से जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी. इसके बाद अचानक भारी मात्रा में पानी, पत्थर और मलबा नीचे की ओर बह निकला. देखते ही देखते मलबे ने 6 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और वे पूरी तरह बह गए. अपने घरों को पलभर में तबाह होते देख ग्रामीण दहशत में आ गए. पहाड़ी के पास रहने वाले कई परिवारों ने एहतियातन अपने घर खाली कर दिए और खुले व सुरक्षित स्थानों पर शरण ले ली. इलाके में भय का माहौल है और लोग दोबारा घरों में जाने से भी डर रहे हैं.
"प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और उन्हें तत्काल राहत उपलब्ध करवाई जा रही है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जैसे ही रास्ते पूरी तरह खुलेंगे, एसडीआरएफ की टीम प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्य को और तेज करेगी." - हेमराज बैरवा, डीसी कांगड़ा
प्रशासन और SDRF राहत कार्य में जुटी
फ्लैश फ्लड में मकानों के बहने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्यों के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एसडीआरएफ) की टीम को तत्काल रवाना किया गया, ताकि लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके. एसडीएम शाहपुर डॉ. गणेश ठाकुर स्वयं प्रशासनिक टीम के साथ प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हुए, लेकिन डिब्बा और मानेड़ नाला क्षेत्र में भारी लैंडस्लाइड के कारण सड़क बंद होने से राहत दलों को मौके तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. प्रशासन सड़क बहाल करने के साथ-साथ प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने के प्रयासों में जुटा हुआ है.
"लगातार हो रही बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में कोई भी व्यक्ति नदी-नालों या लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों के आसपास न जाए और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें." - हेमराज बैरवा, डीसी कांगड़ा
पठानकोट-मनाली NH पर असर
भारी बारिश का असर कांगड़ा जिले के सड़क नेटवर्क पर भी देखने को मिला. पठानकोट-मनाली नेशनल हाईवे पर एक जगह पर विशाल पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया. हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. जिसके बाद कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को हटाकर मार्ग को यातायात के लिए बहाल किया गया. इसके बाद धीरे-धीरे गाड़ी की आवाजाही सामान्य हो सकी. फिलहाल जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं और प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
भारी बारिश का रेड अलर्ट
मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर तीन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. कांगड़ा जिले में भी आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है, जबकि कुल्लू और मंडी में ऑरेंज अलर्ट और ऊना, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक 27 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा. इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछेक इलाकों में भारी से बहुत भारी हो सकती है.
प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. प्रशासन ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है.
- बिना जरूरत यात्रा करने से बचें.
- नदी-नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.
- किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन या आपदा नियंत्रण कक्ष को दें.