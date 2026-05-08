कांगड़ा की बेटी ने पहनी भारतीय सेना की वर्दी, प्रदेश का बढ़ाया मान

कांगड़ा की बेटी ने पहनी भारतीय सेना की वर्दी, प्रदेश का बढ़ाया मान
कांगड़ा जिले की प्रकृति सूद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनीं. उनके उपलब्धि पर परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 7:17 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला की एक और होनहार बेटी ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर पूरे प्रदेश, जिले और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है. वहीं, बेटी की इस उपलब्धि से परिवार सहित क्षेत्र में खुशी की लहर है.
कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां की प्रकृति सूद ने सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त किया है. उनकी यह शानदार उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि समूचे क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई है. 23 वर्षीय प्रकृति सूद ने यह मुकाम हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है.
उन्होंने कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन की कठिन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करते हुए भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा के बेंगलुरु स्थित कमांड अस्पताल से अपना 4 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा किया. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 8 मई को बेंगलुरु में पासिंग आउट परेड में भारतीय वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नरेश सैदा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और प्रकृति को अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में सम्मिलित किया. बेटी के सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर परिवार में जश्न का माहौल है और पूरे क्षेत्र से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं.
माता-पिता शिक्षक, भाई नेशनल खिलाड़ी
प्रकृति एक शिक्षित और प्रतिभावान परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता मनीष सूद नगरोटा बगवां के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं. जबकि उनकी माता रोजी सूद राजकीय उच्च विद्यालय रौंखर में अध्यापिका हैं. खास बात यह है कि इस परिवार की प्रतिभा केवल शिक्षा और सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि खेलों में भी इनका दबदबा है.
प्रकृति का छोटा भाई एक राष्ट्रीय स्तर का होनहार टेबल टेनिस खिलाड़ी है. वह पिछले 8 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है और अब तक 15 से अधिक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखा चुका है.
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