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कांगड़ा की बेटी ने पहनी भारतीय सेना की वर्दी, प्रदेश का बढ़ाया मान

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला की एक और होनहार बेटी ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर पूरे प्रदेश, जिले और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है. वहीं, बेटी की इस उपलब्धि से परिवार सहित क्षेत्र में खुशी की लहर है.

कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां की प्रकृति सूद ने सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त किया है. उनकी यह शानदार उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि समूचे क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई है. 23 वर्षीय प्रकृति सूद ने यह मुकाम हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है.

उन्होंने कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन की कठिन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करते हुए भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा के बेंगलुरु स्थित कमांड अस्पताल से अपना 4 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा किया. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 8 मई को बेंगलुरु में पासिंग आउट परेड में भारतीय वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नरेश सैदा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और प्रकृति को अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में सम्मिलित किया. बेटी के सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर परिवार में जश्न का माहौल है और पूरे क्षेत्र से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं.

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