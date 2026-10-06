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कांगड़ा में 69 महिलाएं और 102 पुरुष लापता, इस साल अब तक 1461 आपराधिक मामले दर्ज

कांगड़ा पुलिस की मासिक कल्याण एवं अपराध समीक्षा बैठक ( ETV Bharat )

कांगड़ा: जिला पुलिस की मासिक कल्याण एवं अपराध समीक्षा बैठक मंगलवार को धर्मशाला में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने की. बैठक में पुलिस जवानों की कल्याण संबंधी जरूरतों के साथ-साथ जिले में अपराध की स्थिति, लंबित मामलों की जांच और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई.

एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा नें बताया कि इस वर्ष अब तक जिला कांगड़ा में 1461 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1446 मामले दर्ज हुए थे. पुलिस के अनुसार मुख्य रूप से NDPS एक्ट, एक्साइज एक्ट और अवैध खनन से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जा रही है. एसपी कुलभूषण वर्मा ने कहा कि अक्टूबर माह के बाद कांगड़ा में पर्यटन सीजन शुरू हो जाता है और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है. ऐसे में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता रहेगी. नशे के खिलाफ चलाए जा रहेअभियान की भी बैठक में समीक्षा की गई. पुलिस और प्रशासन की ओर से एंटी-चिट्टा अवेयरनेस कैंपेन को बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है. वहीं, अवैध खनन से संबंधित शिकायतों पर भी तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.