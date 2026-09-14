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EDM हॉस्टल में पुलिस की रेड, चिट्टा, अफीम, चरस और गांजे के साथ कई युवक गिरफ्तार, 17 वर्षीय नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा

धर्मशाला: हिमाचल में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कांगड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में ये गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें कुल 1 किलो 814.33 ग्राम चरस, 0.95 ग्राम चिट्टा, 3.70 ग्राम अफीम और 1.54 ग्राम गांजा बरामद किया गया है. कार्रवाई के दौरान एक 17 वर्षीय नाबालिग भी आरोपियों के साथ मौजूद था, जिसे पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसके अभिभावकों को सौंप दिया.

हॉस्टल में पुलिस की रेड

पुलिस के अनुसार, पहला मामला मैक्लोडगंज थाना क्षेत्र के अपर धर्मशाला स्थित EDM हॉस्टल (रिसॉर्ट) का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड की. तलाशी के दौरान बार रूम और डांस रूम के पूर्वी हिस्से में रखे कूड़ेदान की जांच की गई. इसी दौरान वहां से एक काले रंग का छोटा पर्स मिला. पुलिस के अनुसार पर्स की तलाशी लेने पर उसमें 0.95 ग्राम चिट्टा, 3.70 ग्राम अफीम, 1.33 ग्राम चरस और 1.54 ग्राम गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने अमीर खान, निवासी भोपाल, मध्य प्रदेश और राजेश रंजन पजौरिया, निवासी चित्तौड़गढ़, राजस्थान को मौके से गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार दोनों ने होटल लीज पर लिया हुआ था. मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है.

बैजनाथ में 1 किलो 813 ग्राम चरस बरामद