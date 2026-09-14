EDM हॉस्टल में पुलिस की रेड, चिट्टा, अफीम, चरस और गांजे के साथ कई युवक गिरफ्तार, 17 वर्षीय नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा
पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों मामलों में आगामी कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 8:44 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कांगड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में ये गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें कुल 1 किलो 814.33 ग्राम चरस, 0.95 ग्राम चिट्टा, 3.70 ग्राम अफीम और 1.54 ग्राम गांजा बरामद किया गया है. कार्रवाई के दौरान एक 17 वर्षीय नाबालिग भी आरोपियों के साथ मौजूद था, जिसे पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसके अभिभावकों को सौंप दिया.
हॉस्टल में पुलिस की रेड
पुलिस के अनुसार, पहला मामला मैक्लोडगंज थाना क्षेत्र के अपर धर्मशाला स्थित EDM हॉस्टल (रिसॉर्ट) का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड की. तलाशी के दौरान बार रूम और डांस रूम के पूर्वी हिस्से में रखे कूड़ेदान की जांच की गई. इसी दौरान वहां से एक काले रंग का छोटा पर्स मिला. पुलिस के अनुसार पर्स की तलाशी लेने पर उसमें 0.95 ग्राम चिट्टा, 3.70 ग्राम अफीम, 1.33 ग्राम चरस और 1.54 ग्राम गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने अमीर खान, निवासी भोपाल, मध्य प्रदेश और राजेश रंजन पजौरिया, निवासी चित्तौड़गढ़, राजस्थान को मौके से गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार दोनों ने होटल लीज पर लिया हुआ था. मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है.
बैजनाथ में 1 किलो 813 ग्राम चरस बरामद
दूसरी कार्रवाई बैजनाथ थाना क्षेत्र में गणेश क्षेत्र रेलवे क्रॉसिंग के पास की गई. पुलिस टीम ने नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए 1 किलो 813 ग्राम अवैध चरस बरामद की. इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार, अशोक कुमार, अश्विनी कुमार, अतुल कुमार, आयुष और अक्षय कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि इनके साथ मौजूद एक 17 वर्षीय नाबालिग को नियमानुसार आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक ऑल्टो K-10 कार, एक होंडा स्कूटी और एक पल्सर मोटरसाइकिल भी कब्जे में ली है. बैजनाथ पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
एएसपी कांगड़ा संजीव चौहान ने बताया, "जिले में नशे के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है. पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में नशे की खेप के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों मामलों में पुलिस की ओर से आगामी कार्रवाई की जा रही है."
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