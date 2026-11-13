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नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, कांगड़ा पुलिस ने कुर्क की ₹6.25 करोड़ की अवैध संपत्ति

धर्मशाला: जिला कांगड़ा में नशा कारोबार पर लगाम कसने के लिए नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने वित्तीय कार्रवाई तेज कर दी है. नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसते हुए कांगड़ा पुलिस अब तक करीब 6 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी है. इनमें से करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति की सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि भी हो चुकी है. वहीं, चालू वर्ष में अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 140 मामले दर्ज किए गए हैं.

एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने अक्टूबर माह के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली और लंबित मामलों की समीक्षा के लिए आयोजित अपराध समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बैठक में लंबित मामलों की जांच की प्रगति का आकलन किया गया. साथ ही जांच अधिकारियों और थाना प्रभारियों को दिए गए निर्देशों की अनुपालना की भी समीक्षा की गई.

एसपी कांगड़ा ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कदम उठाए जा रहे हैं. इस कानून के तहत 32 मामले सरकार को अनुमति एवं कार्रवाई के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 23 मामलों में पुष्टि हो चुकी है और संबंधित आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. शेष मामले सरकार के विचाराधीन हैं.

"नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए पुलिस वित्तीय जांच पर भी विशेष ध्यान दे रही है. इसके तहत अब तक 9 मामलों में कार्रवाई की गई है, जिनमें से 7 मामलों में सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि मिल चुकी है. पुलिस का उद्देश्य नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ उनकी अवैध कमाई और संपत्ति पर भी चोट करना है." - कुलभूषण वर्मा, एसपी कांगड़ा

28, 93,800 की संपत्ति फ्रीज

एसपी कुलभूषण वर्मा ने एक विशेष मामले का उल्लेख करते हुए बताया कि शाहपुर पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 109 के तहत जवाली निवासी शम्मी कपूर की 28 लाख 93 हजार 800 रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई थी. इस मामले में नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी ने फ्रीजिंग ऑर्डर की आधिकारिक पुष्टि कर दी है. एसपी ने स्पष्ट किया कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. पुलिस नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के साथ उनकी अवैध संपत्ति का पता लगाकर नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई भी करेगी.