पंजाब से आकर कांगड़ा में कर रहे थे नशे की सप्लाई, पुलिस ने किराये के मकान से दो युवकों को चिट्टे के साथ दबोचा
दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं. जो पालमपुर में किराये के मकान पर रहकर चिट्टे की सप्लाई करते थे. पुलिस खंगाल रही बैकवर्ड लिंकेज.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 3:03 PM IST
धर्मशाला: जिला कांगड़ा में चिट्टे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने पालमपुर के लोहना गांव में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक किराये के मकान में दबिश देकर दो युवकों को 28.65 ग्राम हेरोइन (चिट्टे) के साथ गिरफ्तार किया है. हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों की उम्र महज 18 और 21 वर्ष है. वहीं, दोनों पंजाब के रहने वाले हैं. पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के पीछे सक्रिय नेटवर्क और उन लोगों की पहचान करने में जुटी है, जिन्हें नशे की सप्लाई की जा रही थी.
एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया, "बीती रात पालमपुर पुलिस थाना को नशे की सप्लाई को लेकर सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोहना गांव में एक किराये के मकान में दबिश दी. इस दौरान दो युवकों के कब्जे से 28.65 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय जोश निवासी धारीवाल, गुरदासपुर (पंजाब) और 18 वर्षीय राजवीर निवासी अमृतसर (पंजाब) के रूप में हुई है. दोनों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा है".
एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि हाल के दिनों में नशे की सप्लाई के मामलों में पकड़े गए कई आरोपी पंजाब क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र लगभग 20 से 35 वर्ष के बीच है. ये लोग मुख्य रूप से कांगड़ा जिले में नशे की सप्लाई करने का काम कर रहे थे. पुलिस अब दर्ज मामलों में बैकवर्ड लिंकेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सप्लाई करने वालों के पीछे कौन-कौन से मुख्य सरगना (किंगपिन) सक्रिय हैं और ये आरोपी जिले में किन लोगों तक नशा पहुंचाते थे.
उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. जिले की रेड जोन पंचायतों और नगर निगम के चिह्नित वार्डों में पुलिस, प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों व कॉलेजों में जाकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर रहे हैं.
एसपी ने बताया कि नशे की मांग को कम करने और सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पुलिस, प्रशासन, शिक्षा विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मिलकर काम कर रहे हैं. सरकार के निर्देशानुसार अभियान का उद्देश्य केवल नशे की सप्लाई रोकना ही नहीं, बल्कि समाज में नशे की मांग को भी खत्म करना है.
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