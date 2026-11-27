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पंजाब से आकर कांगड़ा में कर रहे थे नशे की सप्लाई, पुलिस ने किराये के मकान से दो युवकों को चिट्टे के साथ दबोचा

कांगड़ा पुलिस ने चिट्टे के साथ दो युवकों को पकड़ा ( ETV Bharat )

धर्मशाला: जिला कांगड़ा में चिट्टे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने पालमपुर के लोहना गांव में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक किराये के मकान में दबिश देकर दो युवकों को 28.65 ग्राम हेरोइन (चिट्टे) के साथ गिरफ्तार किया है. हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों की उम्र महज 18 और 21 वर्ष है. वहीं, दोनों पंजाब के रहने वाले हैं. पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के पीछे सक्रिय नेटवर्क और उन लोगों की पहचान करने में जुटी है, जिन्हें नशे की सप्लाई की जा रही थी.

एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया, "बीती रात पालमपुर पुलिस थाना को नशे की सप्लाई को लेकर सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोहना गांव में एक किराये के मकान में दबिश दी. इस दौरान दो युवकों के कब्जे से 28.65 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय जोश निवासी धारीवाल, गुरदासपुर (पंजाब) और 18 वर्षीय राजवीर निवासी अमृतसर (पंजाब) के रूप में हुई है. दोनों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा है".