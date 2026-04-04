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ज्वालामुखी नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष का बेटा चरस के साथ गिरफ्तार, NDPS एक्ट में मामला दर्ज

चरस की खेप के साथ ज्वालामुखी नगर परिषद पूर्व उपाध्यक्ष का बेटा गिरफ्तार युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति बनी चिंता का विषय

आरोपी चरस के साथ गिरफ्तार
आरोपी चरस के साथ गिरफ्तार (Kangra Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 7:07 PM IST

3 Min Read
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कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में नशे का जाल युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है. आम से लेकर खास तक अवैध नशे के आदी हैं. इन नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष के बेटे को पुलिस ने 71 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है.

एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया, 'पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है. मामले की गहन जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी युवक ने चरस किससे खरीदी और इसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है? इसके लिए आरोपी के मोबाइल रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे, ताकि इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके'.

ज्वालामुखी पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. चरस की खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक नगर परिषद ज्वालामुखी के पूर्व उपाध्यक्ष का 22 वर्षीय बेटा बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 71 ग्राम चरस बरामद की है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना ज्वालामुखी की टीम बीती रात्रि नियमित गश्त और नाकाबंदी पर थी. इसी दौरान पुलिस ने चोहडन (गजू दा बाग) के पास एक मोटरसाइकिल (Splendor नंबर HP83A-1305) सवार को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान चालक के पास से 71 ग्राम चरस बरामद हुई. आरोपी की पहचान सुर्या गोस्वामी पुत्र शिव कुमार गोस्वामी के रूप में हुई है, जो वार्ड नंबर 7, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा का रहने वाला है. ज्वालामुखी नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष का बेटा चरस के बाद पकड़े जाने से, क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

पूर्व पार्षद जेल में काट रहा सजा

इससे पहले भी नगर परिषद ज्वालामुखी के वार्ड नंबर 4 के पूर्व पार्षद मनु शर्मा उर्फ माल्टा को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में धर्मशाला जेल में सजा काट रहा है. उस पर नशा तस्करी के कई मामले दर्ज थे और वह क्षेत्र में नशे के नेटवर्क को सक्रिय रखने के आरोपों में लिप्त पाया गया था.

3 वर्षों में पुलिस की यह रही कारवाई

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार नशे के खिलाफ कार्रवाई में लगातार तेजी लाई जा रही है. वर्ष 2024 में 7, वर्ष 2025 में 8 और वर्ष 2026 के मात्र चार महीनों में ही 10 मामले चिट्टे और चरस से जुड़े पकड़े जा चुके हैं. हाल ही में 447 ग्राम और 394 ग्राम चरस के बड़े मामले भी सामने आए हैं, जबकि ताजा मामले में 71 ग्राम चरस बरामद की गई है.

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