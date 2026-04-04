ETV Bharat / state

ज्वालामुखी नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष का बेटा चरस के साथ गिरफ्तार, NDPS एक्ट में मामला दर्ज

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में नशे का जाल युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है. आम से लेकर खास तक अवैध नशे के आदी हैं. इन नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष के बेटे को पुलिस ने 71 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है.

एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया, 'पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है. मामले की गहन जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी युवक ने चरस किससे खरीदी और इसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है? इसके लिए आरोपी के मोबाइल रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे, ताकि इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके'.

ज्वालामुखी पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. चरस की खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक नगर परिषद ज्वालामुखी के पूर्व उपाध्यक्ष का 22 वर्षीय बेटा बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 71 ग्राम चरस बरामद की है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना ज्वालामुखी की टीम बीती रात्रि नियमित गश्त और नाकाबंदी पर थी. इसी दौरान पुलिस ने चोहडन (गजू दा बाग) के पास एक मोटरसाइकिल (Splendor नंबर HP83A-1305) सवार को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान चालक के पास से 71 ग्राम चरस बरामद हुई. आरोपी की पहचान सुर्या गोस्वामी पुत्र शिव कुमार गोस्वामी के रूप में हुई है, जो वार्ड नंबर 7, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा का रहने वाला है. ज्वालामुखी नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष का बेटा चरस के बाद पकड़े जाने से, क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.