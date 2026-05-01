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4 किलो 40 ग्राम चरस के साथ चार आरोपी गिरफ्तार, नशे के खिलाफ कांगड़ा पुलिस का एक्शन

कांगड़ा पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है. पुलिस ने 4 किलो से ज्यादा चरस के साथ 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा.

नशे के खिलाफ कांगड़ा पुलिस का एक्शन
नशे के खिलाफ कांगड़ा पुलिस का एक्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 4:44 PM IST

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कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इस कड़ी में नशे के खिलाफ कांगड़ा पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है. कांगड़ा पुलिस ने भारी मात्रा में चरस के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस पूरी सतर्कता और गंभीरता के साथ काम कर रही है उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस आरोपियों से नशे के नेटवर्क के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है.

एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने कहा, 'हाल ही में पचरुखी क्षेत्र में पुलिस ने दो व्यक्तियों से 4 किलो 40 ग्राम चरस बरामद की थी. जांच के दौरान खुलासा हुआ कि यह खेप पालमपुर तहसील में सप्लाई के लिए भेजी जा रही थी. मामले की गहन जांच और साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पालमपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं'.

कांगड़ा एसपी ने बताया कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में उनकी संलिप्तता नशे के कारोबार में पाई गई है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और इस अवैध कारोबार में शामिल हर व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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