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कांगड़ा पुलिस की चिट्टा-चरस तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 4 अलग-अलग मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार

एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया, "पिछले दो दिनों में जिले में कुल सात एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 12 लोग शामिल पाए गए हैं. नशा तस्करों और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों का सहयोग भी पुलिस को लगातार मिल रहा है और इसी सहयोग से नशे के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है".

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश सरकार के नशा विरोधी अभियान के तहत जिला कांगड़ा पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार अलग-अलग मामलों में सात आरोपियों को पकड़ा है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चरस और हेरोइन के साथ दो ऑल्टो कारें और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है, इनमें पांच आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि दो नाबालिग हैं.

एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस की विशेष टीमें लगातार विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर रही हैं और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है. पहले मामले में पुलिस थाना पालमपुर के तहत 114 ग्राम चरस बरामद की गई. इस मामले में चंबा निवासी 24 वर्षीय धीरज कुमार को गिरफ्तार किया गया है. उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है. दूसरे मामले में पालमपुर पुलिस ने 1 किलो 29 ग्राम चरस बरामद कर मंडी जिले के थाची निवासी योगेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसकी ऑल्टो कार भी जब्त कर ली है.

एसपी कांगड़ा ने कहा, तीसरे मामले में पुलिस थाना धर्मशाला के तहत 154.51 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. इस मामले में जिला कांगड़ा निवासी संदीप को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग भी मामले में शामिल पाया गया है. चौथे मामले में पुलिस थाना बैजनाथ के तहत 269 ग्राम चरस बरामद की गई. इस मामले में कांगड़ा जिले के अनिल कुमार शिवांश (18 वर्ष) तथा एक अन्य नाबालिग शामिल हैं.

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