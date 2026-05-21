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883 ग्राम चरस के साथ बाप-बेटा गिरफ्तार, पुलिस बैकवर्ड लिंक खंगालने में जुटी

883 ग्राम चरस के साथ बाप-बेटा गिरफ्तार ( Kangra Police )

ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बाप-बेटे को 883 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है. मामले में पुलिस ने आरोपियों की ऑल्टो कार भी जब्त कर ली है. पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. ताकि नशा तस्करी से जुड़े तार का पता लगाया जा सके. जानकारी के अनुसार, खुंडियां पुलिस ने नाके के दौरान एक कार (HP 01 C2277)रोकी. इस दौरान पुलिस को ऑल्टो कार सवार दो लोगों पर शक हुआ. संदेह के आधार उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली तो उनके पास से चरस की खेप बरामद हुई. मामले की पुष्टि एसपी देहरा मयंक चौधरी ने की. एसपी मयंक चौधरी ने बताया, 'आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की कारवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी. आरोपियों की पहचान पिता भीखम राम (55 वर्ष) और पुत्र कमलेशल राम (26 वर्ष) के रूप में हुई है, जो जिला चंबा के रहने वाले हैं'.