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883 ग्राम चरस के साथ बाप-बेटा गिरफ्तार, पुलिस बैकवर्ड लिंक खंगालने में जुटी

कांगड़ा जिले की खुंडियां पुलिस ने तलाशी के दौरान ऑल्टो कार सवार दो लोगों को चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया.

883 ग्राम चरस के साथ बाप-बेटा गिरफ्तार
883 ग्राम चरस के साथ बाप-बेटा गिरफ्तार (Kangra Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
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ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बाप-बेटे को 883 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है. मामले में पुलिस ने आरोपियों की ऑल्टो कार भी जब्त कर ली है. पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. ताकि नशा तस्करी से जुड़े तार का पता लगाया जा सके.

जानकारी के अनुसार, खुंडियां पुलिस ने नाके के दौरान एक कार (HP 01 C2277)रोकी. इस दौरान पुलिस को ऑल्टो कार सवार दो लोगों पर शक हुआ. संदेह के आधार उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली तो उनके पास से चरस की खेप बरामद हुई. मामले की पुष्टि एसपी देहरा मयंक चौधरी ने की.

एसपी मयंक चौधरी ने बताया, 'आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की कारवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी. आरोपियों की पहचान पिता भीखम राम (55 वर्ष) और पुत्र कमलेशल राम (26 वर्ष) के रूप में हुई है, जो जिला चंबा के रहने वाले हैं'.

जानकारी के अनुसार थाना खुंण्डिया पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कारवाई शुरू कर दी है. वहीं, पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही उक्त वाहन को भी अपने कब्जे में ले लिया है.

कहां से आई खेप, कई सवालों के जवाब ढूंढेगी पुलिस

आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेगी. इस रिमांड के बीच पुलिस आरोपियों द्वारा चरस कहां से लाई व आगे इसे कहां लेकर जाया जा रहा था? ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी. इसके अलावा पकड़े गए आरोपियों पर पहले कोई केस दर्ज है या नहीं, कब से दोनों बाप बेटा इस धंधे में संलिप्त है. ऐसे कई अनसुलझे सवालों का पुलिस पता लगाने का प्रयास करेगी.

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