घट्टा टोल प्लाजा पर लोगों का महाआंदोलन, कई किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की कतारें, एंबुलेंस भी जाम में फंसी
विधायक पवन काजल समेत कई नेता लोगों के समर्थन में पहुंचे, स्थानीय लोगों के साथ उठाई टोल प्लाजा हटाने की मांग.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 9:53 AM IST|
Updated : November 7, 2026 at 11:05 AM IST
कांगड़ा: जिला कांगड़ा में घट्टा टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को रानीताल के पास सड़क पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला. टोल टैक्स में बढ़ोतरी और स्थानीय लोगों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ के विरोध में क्षेत्रवासियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए करीब दो घंटे तक चक्का जाम रखा. प्रदर्शन के चलते नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इस दौरान आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. वहीं, एंबुलेंस भी जाम में फंस गई. इससे आंदोलन के दौरान यातायात व्यवस्था पर पड़े असर का अंदाजा लगाया जा सकता है.
घट्टा टोल प्लाजा हटाने के लिए प्रदर्शन
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, महिलाएं, युवा, पंचायत प्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेता शामिल हुए. लोगों ने एकजुट होकर मांग उठाई कि घट्टा टोल प्लाजा को यहां से हटाया जाए, ताकि चंगर क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों के लोगों को रोजाना टोल टैक्स के बोझ से राहत मिल सके. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्थानीय लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों, अस्पताल और अन्य जरूरी कार्यों के लिए बार-बार इस मार्ग से गुजरना पड़ता है. ऐसे में हर बार टोल देना उनके लिए आर्थिक परेशानी का कारण बन रहा है.
लोगों के समर्थन में पहुंचे राजनीतिक नेता
आंदोलन में शामिल होने पहुंचे विधायक पवन काजल, हिमाचल पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष अजय वर्मा, भाजपा नेता मनीष शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी लोगों की मांग का समर्थन किया. नेताओं ने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता चाहती है कि यहां घट्टा टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, तो वे जनता के साथ खड़े हैं. यह किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति का आंदोलन नहीं, बल्कि आम लोगों की आवाज है. इस मंच पर राजनीति नहीं होगी और जनता के हित को ही प्राथमिकता दी जाएगी.
"जनता की परेशानियों को समझना और उनकी मांग को उचित मंच तक पहुंचाना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है. टोल प्लाजा के कारण स्थानीय लोगों को रोजाना जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए. जनता जिस मांग को लेकर सड़क पर उतरी है, उसका समर्थन करना जरूरी है." - पवन काजल, विधायक, कांगड़ा
टोल प्लाजा के कारण स्थानीय लोगों पर आर्थिक बोझ
गौरतलब है कि घट्टा टोल प्लाजा के विरोध में स्थानीय लोगों ने पहले ही 6 नवंबर को बड़े आंदोलन का ऐलान किया था. इसके लिए घट्टा टोल प्लाजा संघर्ष समिति का गठन कर लोगों को लामबंद किया गया था. समिति का कहना है कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति या पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे चंगर क्षेत्र और आसपास के लोगों की सामूहिक लड़ाई है. समिति के सदस्यों का कहना है कि देहरा और अन्य क्षेत्रों की ओर आने-जाने वाले लोगों को भी इस टोल प्लाजा के कारण आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है. ऐसे में टोल प्लाजा को यहां से हटाना ही स्थायी समाधान है.
स्थानीय निवासियों को मिलेगी पास सुविधा
वहीं, टोल प्लाजा के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए मासिक और सालाना पास की सुविधा भी चर्चा में है. इस सुविधा का लाभ ऐसे स्थानीय वाहन मालिक उठा सकते हैं, जिनके निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों पर वैध और सक्रिय फास्टैग लगा हो. वाहन चालक अपनी जरूरत के अनुसार मासिक या सालाना पास का विकल्प चुन सकते हैं. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि पास की सुविधा से उनकी मूल समस्या का समाधान नहीं होगा. उनकी प्रमुख मांग टोल प्लाजा को यहां से हटाने की है.
'जब तक फैसला नहीं, जारी रहेगा आंदोलन'
प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि जब तक उनकी मांग पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रह सकता है. लोगों का कहना है कि यह केवल टोल दरों में राहत देने का मामला नहीं है, बल्कि स्थानीय निवासियों की रोजमर्रा की आवाजाही और आर्थिक हितों से जुड़ा विषय है. अब सभी की निगाहें प्रशासन और संबंधित विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं.