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घट्टा टोल प्लाजा पर लोगों का महाआंदोलन, कई किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की कतारें, एंबुलेंस भी जाम में फंसी

घट्टा टोल प्लाजा के विरोध में लोगों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

कांगड़ा: जिला कांगड़ा में घट्टा टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को रानीताल के पास सड़क पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला. टोल टैक्स में बढ़ोतरी और स्थानीय लोगों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ के विरोध में क्षेत्रवासियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए करीब दो घंटे तक चक्का जाम रखा. प्रदर्शन के चलते नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इस दौरान आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. वहीं, एंबुलेंस भी जाम में फंस गई. इससे आंदोलन के दौरान यातायात व्यवस्था पर पड़े असर का अंदाजा लगाया जा सकता है.

घट्टा टोल प्लाजा हटाने के लिए प्रदर्शन