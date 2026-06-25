27 साल बाद इस पंचायत समिति पर कांग्रेस का कब्जा, जानें कौन बना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन?
बीडीओ मीना शर्मा ने बताया कि चेयरमैन पद पर नरेश कुमार और वाइस चेयरमैन पद पर अनिल किशोर निर्वाचित हुए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 4:59 PM IST
कांगड़ा: जिला कांगड़ा की पंचायत समिति परागपुर के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने बड़ी जीत दर्ज की है. करीब 27 साल बाद पहली बार परागपुर ब्लॉक में कांग्रेस ने कब्जा किया है. गुरुवार को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत के बाद ब्लॉक परिसर में समर्थकों ने जश्न मनाया. पंचायत समिति परागपुर में कुल 23 सदस्य हैं. चेयरमैन पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित नरेश कुमार ने जीत हासिल की. उन्हें कुल 17 वोट मिले, जबकि भाजपा समर्थित उम्मीदवार विशाल पटियाल को 6 वोट प्राप्त हुए. बहुमत के साथ जीत दर्ज करने के बाद नरेश कुमार को पंचायत समिति परागपुर का नया चेयरमैन चुना गया.
अनिल किशोर बने वाइस चेयरमैन
वाइस चेयरमैन पद के चुनाव में भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज की. अनिल किशोर को 16 वोट मिले, जबकि भाजपा समर्थित विजय कुमारी को 7 वोट हासिल हुए. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पंचायत समिति परागपुर में कांग्रेस समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला.
बीडीओ ने घोषित किए चुनाव परिणाम
पंचायत समिति परागपुर की बीडीओ मीना शर्मा ने चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणामों की घोषणा की. उन्होंने बताया कि चेयरमैन पद पर नरेश कुमार और वाइस चेयरमैन पद पर अनिल किशोर निर्वाचित हुए हैं. जीत के बाद कांग्रेस नेता सुरिंदर मनकोटिया ने नवनिर्वाचित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को बधाई दी. उन्होंने कहा कि जसवां-परागपुर क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और यह जीत उसी का संकेत है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में क्षेत्र में कांग्रेस और मजबूत होगी.
विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का भरोसा
नवनिर्वाचित चेयरमैन नरेश कुमार और वाइस चेयरमैन अनिल किशोर ने पंचायत समिति सदस्यों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान और विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता रहेगी.
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