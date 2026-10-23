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ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का भंडाफोड़, 41 मोबाइल और 7 लैपटॉप जब्त

पुलिस ने कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किए बरामद ( ETV Bharat )

कांगड़ा: जिला पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में बड़ी कारवाई करते हुए 41 मोबाइल फोन और सात लैपटॉप जब्त किए हैं. कांगड़ा थाना प्रभारी आदर्श बरयाल की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई के दौरान छह व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसों के लेन-देन और इस गतिविधि में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल की बात सामने आई है.

पुलिस के अनुसार, इस मामले में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से पैसे ऐंठने की गतिविधियों की जांच की जा रही है. कारवाई के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन और लैपटॉप की पड़ताल की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और कथित गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. जांच के दौरान ऐसे बैंक खातों की भूमिका भी सामने आई है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर इस गतिविधि से संबंधित पैसों के लेन-देन के लिए किया जाता था. ऐसे खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है.