ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का भंडाफोड़, 41 मोबाइल और 7 लैपटॉप जब्त
कांगड़ा में ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने इस केस में कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 4:09 PM IST
कांगड़ा: जिला पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में बड़ी कारवाई करते हुए 41 मोबाइल फोन और सात लैपटॉप जब्त किए हैं. कांगड़ा थाना प्रभारी आदर्श बरयाल की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई के दौरान छह व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसों के लेन-देन और इस गतिविधि में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल की बात सामने आई है.
पुलिस के अनुसार, इस मामले में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से पैसे ऐंठने की गतिविधियों की जांच की जा रही है. कारवाई के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन और लैपटॉप की पड़ताल की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और कथित गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. जांच के दौरान ऐसे बैंक खातों की भूमिका भी सामने आई है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर इस गतिविधि से संबंधित पैसों के लेन-देन के लिए किया जाता था. ऐसे खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है.
एसएचओ आदर्श बरयाल ने बताया कि पुलिस इन खातों के माध्यम से हुए लेन-देन और इनके पीछे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके. पुलिस ने मामले में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. हालांकि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई हैं. पुलिस के अनुसार, मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.
आशंका है कि समय से पहले जानकारी सार्वजनिक होने पर अन्य संदिग्ध सतर्क हो सकते हैं और साक्ष्यों को नष्ट करने या फरार होने का प्रयास कर सकते हैं. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संदिग्ध बैंक खातों से संबंधित जानकारियों के आधार पर इस गतिविधि से जुड़े अन्य लोगों और पैसों के लेन-देन के नेटवर्क का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं.
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