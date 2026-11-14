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फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर अश्लील कमेंट करना और धमकी देना पड़ा महंगा, पुलिस ने पंजाब से आरोपी को दबोचा, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती?

फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से महिला को बदनाम करने वाले आरोपी को दबोचा ( IANS )

इंदौरा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की महिला को सोशल मीडिया पर बदनाम करने, अश्लील टिप्पणियां करने और धमकियां देने वालों के खिलाफ नूरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर महिला के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उसकी और उसके परिवार की तस्वीरें अपलोड करने साथ ही आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है.

फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से महिला को बदनाम करने का आरोप