फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर अश्लील कमेंट करना और धमकी देना पड़ा महंगा, पुलिस ने पंजाब से आरोपी को दबोचा, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती?
फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर हिमाचल की महिला और उसके परिवार को बदनाम करने के आरोप में पुलिस ने पंजाब से एक आरोपी को किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 9:45 AM IST
इंदौरा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की महिला को सोशल मीडिया पर बदनाम करने, अश्लील टिप्पणियां करने और धमकियां देने वालों के खिलाफ नूरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर महिला के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उसकी और उसके परिवार की तस्वीरें अपलोड करने साथ ही आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है.
फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से महिला को बदनाम करने का आरोप
नूरपुर पुलिस के अनुसार, पुलिस थाना डमटाल में 26 अगस्त 2026 को अभियोग संख्या 141/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसके नाम से अलग-अलग फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उसकी और उसके परिवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रहा था. इन तस्वीरों पर अश्लील एवं आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की जा रही थीं. इसके अलावा आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर उसका मोबाइल नंबर साझा किया जा रहा था, जिसके चलते उसे अज्ञात नंबरों से लगातार फोन आने लगे.
महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी
शिकायत में महिला ने आरोप लगाया गया कि, आरोपी व्हाट्सऐप कॉल के माध्यम से महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए डमटाल पुलिस ने जांच शुरू की और साइबर सेल की सहायता से आरोपी द्वारा बनाए गए फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक करवाए. पुलिस ने तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी शाम लाल, निवासी शेरपुर चौक, लुधियाना (पंजाब) को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस द्वारा मामले में अपलोड की गई आपत्तिजनक सामग्री और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है. आरोपी के खिलाफ आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.
फर्जी अकाउंट की फौरन करें शिकायत
मामले की पुष्टि करते हुए नूरपुर एएसपी डीसी वर्मा ने आमजन से अपील की है कि, "किसी भी व्यक्ति के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट न बनाएं और न ही किसी की पहचान का दुरुपयोग करें. यदि किसी के साथ ऑनलाइन उत्पीड़न या फर्जी अकाउंट बनाने जैसी घटना होती है तो संबंधित स्क्रीनशॉट, प्रोफाइल लिंक और अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखें और फौरन नजदीकी पुलिस थाने या साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाएं. महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले ऑनलाइन अपराधों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी."
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