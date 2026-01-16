ETV Bharat / state

हिमाचल की बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर किया नाम रोशन, 26 जनवरी को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

हिमाचल की बेटी ने अपने समर्पण, निस्वार्थ सेवा और अनुकरणीय कार्यों से राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का मान बढ़ाया.

Nitika honored as disaster friend
एडीएम कांगड़ा शिल्पी बेक्टा के साथ 'आपदा मित्र' नीतिका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 10:41 AM IST

Updated : January 16, 2026 at 12:48 PM IST

धर्मशाला: कांगड़ा जिला एक बार फिर गौरवान्वित हुआ है. कांगड़ा की नितिका ने अपने समर्पण, निस्वार्थ सेवा और अनुकरणीय कार्यों के सिर्फ सिर्फ अपने क्षेत्र बल्कि पूरे जिले और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. नितिका कांगड़ा जिले के उपमंडल देहरा की रहने वाली हैं. नीतिका पिछले तीन सालों से 'आपदा मित्र' के रूप में कांगड़ा जिले में पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और सेवाभाव के साथ सेवाएं प्रदान कर रही हैं.

एडीएम कांगड़ा शिल्पी बेक्टा ने बताया कि बीते तीन सालों के दौरान विभिन्न आपदाओं के समय नीतिका ने कांगड़ जिले में दिन-रात बिना किसी स्वार्थ के अपनी सेवाएं दी. नीतिका ने आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना, राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय सहयोग करना, जरूरतमंदों तक भोजन एवं आवश्यक सामग्री पहुंचाना और पशुओं के रेस्क्यू जैसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, नीतिका ने साहस, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन किया.

"नीतिका की सेवाएं सिर्फ दायित्वों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आशा, भरोसे और संबल का स्त्रोत बनी हैं. उनके सतत प्रयासों, अनुशासन और सेवाभाव ने प्रशासन एवं समाज दोनों का विश्वास अर्जित किया है. उनकी इस निरंतर एवं सराहनीय सेवा के परिणामस्वरूप उन्हें एक गौरवपूर्ण राष्ट्रीय अवसर प्राप्त हुआ है. नीतिका को 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है." - शिल्पी बेक्टा, एडीएम कांगड़ा

एडीएम कांगड़ा शिल्पी बेक्टा ने नीतिका को शुभकामनाएं देते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि नीतिका जैसी समर्पित आपदा मित्र जिले के लिए प्रेरणास्रोत हैं और उनका कार्य अन्य युवाओं को भी समाज सेवा एंव आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित करेगा. उन्होंने नीतिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा कि नीतिका की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि निस्वार्थ सेवा, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के जरिए समाज और राष्ट्र के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया जा सकता है.

