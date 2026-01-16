ETV Bharat / state

हिमाचल की बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर किया नाम रोशन, 26 जनवरी को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

धर्मशाला: कांगड़ा जिला एक बार फिर गौरवान्वित हुआ है. कांगड़ा की नितिका ने अपने समर्पण, निस्वार्थ सेवा और अनुकरणीय कार्यों के सिर्फ सिर्फ अपने क्षेत्र बल्कि पूरे जिले और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. नितिका कांगड़ा जिले के उपमंडल देहरा की रहने वाली हैं. नीतिका पिछले तीन सालों से 'आपदा मित्र' के रूप में कांगड़ा जिले में पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और सेवाभाव के साथ सेवाएं प्रदान कर रही हैं.

एडीएम कांगड़ा शिल्पी बेक्टा ने बताया कि बीते तीन सालों के दौरान विभिन्न आपदाओं के समय नीतिका ने कांगड़ जिले में दिन-रात बिना किसी स्वार्थ के अपनी सेवाएं दी. नीतिका ने आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना, राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय सहयोग करना, जरूरतमंदों तक भोजन एवं आवश्यक सामग्री पहुंचाना और पशुओं के रेस्क्यू जैसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, नीतिका ने साहस, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन किया.