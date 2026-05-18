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नगर निकाय चुनाव: कांगड़ा में यहां दो जगहों पर बीजेपी-कांग्रेस के बीच कुर्सी की जंग शुरू, चुनावी नतीजों ने बढ़ाई धड़कन

धर्मशाला: नगर निकाय चुनावों के नतीजे सामने आते ही कांगड़ा में बीजेपी-कांग्रेस के बीच खींचतान शुरू हो गई है. दोनों ही पार्टियों ने अध्यक्ष की कुर्सी पर दावा जताना शुरू कर दिया है. कुर्सी की ये लड़ाई नगर पंचायत शाहपुर और नगर परिषद नगरोटा बगवां में चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुई है. कुर्सी पर काबिज होने के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने सियासी घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं. विजयी उम्मीदवारों से अंदरखाते संपर्क साधना शुरू कर दिया है.

दोनों जगहों पर ये सियासी खींचतान निर्दलीय उम्मीदवारों की बंपर जीत के बाद शुरू हुई है. कई वार्डों में आजाद प्रत्याशियों की जीत के बाद दोनों दल उन्हें अपने खेमे का बताने में जुट गए हैं. इससे चुनाव परिणामों के साथ ही राजनीतिक क्लेश भी खुलकर सामने आने लगा है.

शाहपुर नगर पंचायत में फंसा पेंच

शाहपुर नगर पंचायत के परिणामों में भाजपा ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन कई वार्डों में आजाद प्रत्याशियों की जीत ने समीकरण बदल दिए. कांगड़ा निकाय चुनाव में बुरी तरह हारी बीजेपी को यहां अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन निर्दलीयों ने आखिर में बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

शाहपुर के चुनावी नतीजे