नगर निकाय चुनाव: कांगड़ा में यहां दो जगहों पर बीजेपी-कांग्रेस के बीच कुर्सी की जंग शुरू, चुनावी नतीजों ने बढ़ाई धड़कन
हिमाचल नगर निकाय चुनाव के बाद कांगड़ा में दो निकायों में अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भाजपा-कांग्रेस में खींचतान शुरू. निर्दलीय प्रत्याशी बने किंगमेकर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 10:28 AM IST
धर्मशाला: नगर निकाय चुनावों के नतीजे सामने आते ही कांगड़ा में बीजेपी-कांग्रेस के बीच खींचतान शुरू हो गई है. दोनों ही पार्टियों ने अध्यक्ष की कुर्सी पर दावा जताना शुरू कर दिया है. कुर्सी की ये लड़ाई नगर पंचायत शाहपुर और नगर परिषद नगरोटा बगवां में चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुई है. कुर्सी पर काबिज होने के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने सियासी घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं. विजयी उम्मीदवारों से अंदरखाते संपर्क साधना शुरू कर दिया है.
दोनों जगहों पर ये सियासी खींचतान निर्दलीय उम्मीदवारों की बंपर जीत के बाद शुरू हुई है. कई वार्डों में आजाद प्रत्याशियों की जीत के बाद दोनों दल उन्हें अपने खेमे का बताने में जुट गए हैं. इससे चुनाव परिणामों के साथ ही राजनीतिक क्लेश भी खुलकर सामने आने लगा है.
शाहपुर नगर पंचायत में फंसा पेंच
शाहपुर नगर पंचायत के परिणामों में भाजपा ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन कई वार्डों में आजाद प्रत्याशियों की जीत ने समीकरण बदल दिए. कांगड़ा निकाय चुनाव में बुरी तरह हारी बीजेपी को यहां अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन निर्दलीयों ने आखिर में बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.
शाहपुर के चुनावी नतीजे
- वार्ड 1 से अभिषेक माथुर ने 206 वोट लेकर आजाद प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की. इस वार्ड से जीते प्रत्याशी को बीजेपी अपना बता रही है.
- वार्ड 2 से अनुपमा 220 वोटों के साथ विजयी रहीं. इन्हें निर्दलीय ही माना जा रहा है.
- वार्ड 3 से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार बबीता ने 253 वोटों से जीत हासिल की है.
- वार्ड 4 से प्रीति परिहार ने कांग्रेस के लिए जीत दर्ज की.
- वार्ड 5 से राजीव सिंह पटियाल आजाद उम्मीदवार के रूप में विजयी रहे.
- वार्ड 6 से नितिन कौशल ने जीत हासिल की, जिन्हें भाजपा समर्थित माना जा रहा है.
- वार्ड 7 से विजय सिंह विजयी रहे, जिनका कांग्रेस से जुड़ाव बताया जा रहा है.
- इन नतीजों के बाद भाजपा जहां शाहपुर में अपनी बढ़त का दावा कर रही है. बीजेपी का दावा है कि उसे सात में चार सीटें मिली हैं. वहीं, कांग्रेस का कहना है कि उसे आजाद चुनकर आए प्रत्याशियों का समर्थन मिलेगा.
- वहीं, नगरोटा बगवां में भी कुर्सी को लेकर खींचतान बनी हुई है. यहां भी दोनों पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं. दोनों ही मजबूती से दावा कर रही हैं कि उनके समर्थित उम्मीदवार को ही अध्यक्ष पद की कुर्सी मिलेगी.
नगर परिषद नगरोटा बगवां के चुनावी नतीजे
- वार्ड 1 से राकेश कायस्था ने 378 वोट लेकर जीत दर्ज की.
- वार्ड 2 से सपना कटोच भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में विजयी रहीं.
- वार्ड 3 से आशा कुमारी आजाद उम्मीदवार के रूप में जीतीं.
- वार्ड 4 से राहुल कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को जीत.
- वार्ड 5 से मधु शर्मा भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत.
- वार्ड 6 से दीप शिखा विजयी रहीं.
- वार्ड 7 से मुकेश कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने जीत हासिल की है.
निर्दलीय प्रत्याशियों पर नजर
दोनों निकायों में सबसे ज्यादा चर्चा आजाद प्रत्याशियों को लेकर है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही उन विजेताओं को अपने नजदीकी बताकर अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए अपने खेमें में लाने के लिए जुट गए हैं. दोनों ही पार्टियां जीते हुए आजाद प्रत्याशियों को अपना बता रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज होने की संभावना है. अब देखना ये है कि निर्दलीय प्रत्याशी किसका हाथ थामते हैं. अब गेंद पूरी तरह से निर्दलीय प्रत्याशियों के हाथ में है.
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