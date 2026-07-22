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बोह घाटी में बारिश का कहर: 18 मकान, 9 गोशालाएं और एक प्राइमरी स्कूल भवन पूरी तरह तबाह, 3 महिलाएं घायल

हिमाचल प्रदेश में बरसात ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, कांगड़ा की बोह घाटी में बारिश और लैंडस्लाइड ने जमकर तबाही मचाई.

Kangra Landslide Disaster
बोह घाटी में लैंडस्लाइड से भारी तबाही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:50 AM IST

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धर्मशाला: कांगड़ा जिले की बोह घाटी में मंगलवार को हुई भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है. इस घटना में कई मकान और अन्य भवन मलबे की चपेट में आ गए. प्रारंभिक प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक 13 पक्के मकान और 5 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इसके अलावा 9 गोशालाएं भी पूरी तरह ढह गईं हैं. इस आपदा में पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचा है. 2 भैंस, 4 गाय, 1 बैल और 1 भेड़ की मौत हो गई. वहीं, 3 महिलाएं घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. बारिश का असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है. क्षेत्र के एक प्राइमरी स्कूल का भवन भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है.

आपदा के बाद राहत-बचाव कार्य जारी

आपदा के बाद से ही प्रशासन, पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है. जिला प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

"धारकंडी क्षेत्र के सपेड़ा, घड़घु और आसपास के अन्य क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन होने और घरों में पानी घुसने की घटनाएं सामने आई हैं. इससे स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. क्षेत्र से बाहर होने के बावजूद मैं लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हूं." - केवल सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं शाहपुर विधायक

अधिकारियों को दिए ये निर्देश

शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित परिवारों तक तुरंत पहुंचकर उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही लैंडस्लाइड के कारण बंद हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलकर यातायात शीघ्र बहाल करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

विधायक की लोगों से अपील

केवल सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने क्षेत्रवासियों से भी अपील की कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. उन्होंने आश्वस्त किया कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी.

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