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पति की शहादत के बाद पत्नी सेना में बनेंगी लेफ्टिनेंट, हिमाचल की वीर नारी ने देशभर में किया टॉप

कल्पना धीमान ( ETV Bharat )

कांगड़ा: पति की शहादत के बाद जिंदगी जैसे थम-सी गई थी, लेकिन कल्पना धीमान ने टूटने के बजाय खुद को संभाला और उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया आंखों में पति की याद और दिल में उनके सपनों को लेकर कल्पना ने देशसेवा की राह पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया महज एक साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एसएससी महिला नॉन-टेक्निकल-124 परीक्षा में वीर नारी श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर अपने परिवार और पूरे फतेहपुर क्षेत्र का नाम रोशन किया. जिला कांगड़ा की विधानसभा फतेहपुर की उपतहसील राजा का तालाब की निवासी कल्पना धीमान अपनी इस सफलता का श्रेय अपने दिवंगत पति मेजर अंकित धीमान की प्रेरणा और अपने ससुर जनवेद कुमार के मजबूत साथ को देती हैं पति की शहादत के बाद जब जीवन का सबसे कठिन दौर सामने था, तब ससुर ने बेटी की तरह उनका साथ दिया और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया. एक साल में बदल दी जिंदगी की दिशा पति की शहादत के बाद कल्पना ने खुद को संभाला और एसएससी की तैयारी शुरू की, लेकिन रास्ता आसान नहीं था, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट था कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने महज एक साल में परीक्षा में वीर नारी श्रेणी में देशभर में पहला स्थान हासिल कर लिया कल्पना इससे पहले आर्मी स्कूल में शिक्षिका के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं अब सैन्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह देशसेवा की नई जिम्मेदारी संभालेंगी. उनका सैन्य प्रशिक्षण अक्टूबर से शुरू होने की जानकारी है. पति की यादों को बनाया अपनी ताकत