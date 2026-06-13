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ज्वालामुखी के साहिल बने सेना में लेफ्टिनेंट, परिवार की तीसरी पीढ़ी करेगी देश सेवा, गांव में खुशी का माहौल

ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र के एक युवा ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. रैंखा के मत्याल गांव के रहने वाले साहिल कुमार भारतीय सेना अकादमी (IMA) देहरादून से प्रशिक्षण पूरा कर लेफ्टिनेंट बन गए हैं. साहिल की इस उपलब्धि के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं.

भारतीय सेना अकादमी देहरादून में शनिवार को आयोजित पासिंग आउट के बाद साहिल के लेफ्टिनेंट बनने की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिवार और क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई. साहिल ने कड़े प्रशिक्षण और अनुशासन के बाद यह उपलब्धि हासिल की है. साहिल के पिता रिटायर्ड कैप्टन सुरेश कुमार ने बताया कि साहिल बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखता था. वह मेहनती, अनुशासित और लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित था.

IMA में अपने माता-पिता के साथ साहिल (FAMILY@SAHILKUMAR)

साहिल ने अपनी शुरुआती शिक्षा आरएनटी रैंखा से पूरी की. इसके बाद उन्होंने डीएवी देहरा से जमा दो तक की पढ़ाई की. आगे की पढ़ाई के लिए वह चंडीगढ़ गए, जहां उन्होंने झंझेड़ी से बीटेक किया. बीटेक के दौरान ही उनका रुझान सेना की ओर रहा. इसके बाद साहिल सेना में भर्ती हुए और करीब तीन साल तक सेवाएं दीं. बाद में उन्होंने एसीसी कमीशन परीक्षा पास की और आईएमए देहरादून से प्रशिक्षण लेकर अब लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंच गए हैं.

परिवार में पहले से है देश सेवा की परंपरा

साहिल की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि यह परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो भारतीय सेना में देश की सेवा करेगी. साहिल के दादा स्वर्गीय बर्फी राम भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वह साहिल के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे. वहीं साहिल के पिता सुरेश कुमार सेना में कैप्टन पद से रिटायर हुए हैं. उनके चाचा सूबेदार सुभाष चंद भी भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं. परिवार में शुरू से ही अनुशासन और देशभक्ति का माहौल रहा, जिसका असर साहिल के जीवन पर भी पड़ा.