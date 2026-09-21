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मौत बनकर आई एंबुलेंस! स्कूटी सवार 75 वर्षीय बुजुर्ग को मारी टक्कर, अस्पताल में तोड़ा दम

एसपी जिला देहरा संदीप धवल ने कहा, "बुजुर्ग का पोस्टमार्टम करवाकर उसका शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है. हादसे के कारण क्या रहे? इसकी जांच की जा रही है. मामले में भड़ोली कुटियारा निवासी सोनू कुमार की शिकायत पर एंबुलेंस ड्राइवर विशाल भारती निवासी सेरा नगरोटा बगवां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एंबुलेंस चालक पर तेज गति एवं लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है. पुलिस ने मौके से ड्राइवर को पकड़ा है, जिससे पूछताछ जारी है".

ज्वालामुखी: कांगड़ा जिले के शिमला मटौर नेशनल हाईवे नादौन के पास भड़ोली में एक तेज रफ्तार एंबुलेंस ने एक स्कूटी सवार बुजुर्ग को तेज टक्कर मारी. हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक की पहचान जगदीश चंद (75 वर्ष) के रूप में हुई है, जो शाशन के रहने वाले थे.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एंबुलेंस (एचपी 03सी 8166) ज्वालाजी से नादौन रोड नए फोरलेन हाइवे से गुजर रही थी, इसी दौरान इसकी टक्कर भड़ोली कुटियारा रोड पर एक स्कूटी चालक बुजुर्ग से हो गई. स्कूटी से टक्कर होने के बाद चालक एंबुलेंस पर नियंत्रण नहीं रख पाया ओर सीधे पेड़ से जा टकराया. हादसे में बुर्जुग चालक बुरी तरह जख्मी हो गया, जहां से उसे नजदीकी अस्पताल नादौन भेजा गया.

प्राथमिक उपचार देने के बाद बुजुर्ग को नादौन से डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रैफर किया गया. जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद थाना प्रभारी ज्वालामुखी संदीप पटियाल पुलिस टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया. साथ ही घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए.

प्रारंभिक जांच के अलावा मौके पर मौजूद लोगों के बयान के मद्देनजर पुलिस ने एंबुलेंस चालक के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया है. बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस जांच के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता चलेगा.

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