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हिमाचल के इस अस्पताल में 5 दिनों से प्रिंटर खराब, मोबाइल से खींचकर दी जा रही रिपोर्ट्स

शनिवार को ज्वालाजी से संबंध रखने वाली कृष्णा देवी ने बताया, "डेढ़ घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद अपनी रिपोर्ट मोबाइल में लेकर मैं एक महिला डॉक्टर को दिखाने पहुंची. महिला डॉक्टर ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वह मोबाइल पर रिपोर्ट नहीं देखती है. थकहारकर मुझे दोबारा बाजार जाकर लोकमित्र केंद्र से रिपोर्ट निकालने जाना पड़ा. जहां समय के साथ-साथ मुझे आने-जाने को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा."

वहीं, ज्वालामुखी अस्पताल के नजदीक ऐसा कोई भी लोकमित्र केंद्र या कैफे नहीं है, जिससे लोग फोन से अपने रिर्पोट का प्रिंट वहां जाकर निकाल लें. 200 से 400 मीटर का सफर कर उन्हें प्रिंट निकालना पड़ रहा है. मरीजों-तीमारदारों का कहना है कि ज्वाला जी अस्पताल में डॉक्टर मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई गई रिपोर्ट को मानने से साफ इंकार कर रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ मूल रिपोर्ट के आधार पर ही इलाज किया जा सकता है. अपने ही अस्पताल की रिपोर्ट मोबाइल पर डॉक्टरों द्वारा क्यों नहीं देखी जा रही यह बात मरीजों को भी रास नहीं आ रही है.

ज्वालामुखी: हिमाचल में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधा देने के सरकार के वादे अब गरीब और असहाय मरीजों के लिए मुसीबत साबित हो रहे हैं. ज्वालामुखी अस्पताल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. अस्पताल में मौजूद लैब में रखा प्रिंटर बीते 5 दिनों से खराब पड़ा है. ऐसे में मरीजों की रिपोर्ट उन्हें मोबाइल पर भेजी जा रही है. अव्यवस्था का आलम यह है कि प्रिंटर खराब होने के चलते रिपोर्ट की प्रिंट कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जिससे मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं.

मोबाइल पर खींचकर दी जा रही रिपोर्ट्स (ETV Bharat)

गरीब तबके के लोगों की बढ़ी मुश्किलें

वहीं, ज्वालामुखी अस्पताल में आने वाले अधिकांश मरीज ग्रामीण और गरीब तबके से जुड़े होते हैं. उनके पास न तो स्मार्टफोन होता है और न ही तकनीकी जानकारी कि मोबाइल पर रिपोर्ट कैसे देखें या दिखाएं. कई बार मरीजों को रिपोर्ट मिल भी जाती है, लेकिन जब वे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उनके हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि अस्पताल की लैब में पड़े खराब प्रिंटर के चलते उन्हें रिपोर्ट प्रिंट की हुई मिलती ही नहीं है. मरीजों और उनके परिजनों ने मांग की है कि अस्पताल लैब में खराब पड़े प्रिंटर को जल्द ठीक करवाकर उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं यहां उपलब्ध करवाई जाएं.

"हम गरीब हैं, टेस्ट के पैसे कहां से लाएं?"

अस्पताल में खराब पड़े प्रिंटर को लेकर तीमारदारों ने अस्पताल प्रसाशन का विरोध जताया है. इस दौरान लोग कह रहे हैं "डिजिटल रिपोर्ट से क्या करें, डॉक्टर मानते ही नहीं हैं. हम गरीब लोग हैं, बाहर से टेस्ट कराने के लिए पैसे कहां से लाएं. अगर यही करना था तो पहले बता देते." मरीजों का कहना है कि अस्पताल की खराब व्यवस्था उनके लिए बोझ बन गई है. अस्पताल प्रबंधन की ऐसी भी क्या मजबूरी है कि वह 5 दिन से खराब पड़े प्रिंटर को भी ठीक नहीं करवा पा रहा है? मरीजों का कहना है कि अगर मरीजों को ऐसी ही असुविधाएं देनी है तो अस्पताल खोलने का क्या फायदा? जहां हर काम के लिए उन्हें निजी दुकानों ओर लैब की तरफ ही रुख करना पड़े.