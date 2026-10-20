हिमाचल में पूर्व सैनिक पर फायरिंग, टांग में लगी गोली, आरोपी फरार
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 8:16 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर में एक पूर्व सैनिक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है. मंगलवार सुबह बालकरूपी पंचायत में 58 वर्षीय महेंद्र सिंह घर से कुत्ते को घुमाने निकले थे, तभी एक व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी. गोली उनकी टांग में लगी, जिससे वह घायल हो गए. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने पर आलमपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.
बद्दी की फैक्टरी में साथ काम करते थे दोनों
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश निवासी शत्रुघ्न के रूप में हुई है. महेंद्र सिंह और शत्रुघ्न एक-दूसरे को जानते थे और बद्दी स्थित एक निजी फैक्टरी में साथ काम कर चुके थे. महेंद्र सिंह ने मार्च में नौकरी छोड़ दी थी. बताया जा रहा है कि शत्रुघ्न उन्हें बद्दी से घर छोड़ने भी आया था. हालांकि, फायरिंग करने के पीछे क्या वजह रही, इसका अभी पता नहीं चल पाया है.
घटना के बाद आरोपी के जंगल की ओर भागने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस उसकी तलाश में सर्च अभियान चला रही है. साथ ही, वारदात से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है.
उधर, डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया, "आरोपी अभी फरार है और उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस फायरिंग के कारणों का भी पता लगा रही है."
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