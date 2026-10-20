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हिमाचल में पूर्व सैनिक पर फायरिंग, टांग में लगी गोली, आरोपी फरार

कुत्ते को घुमाने निकले पूर्व सैनिक पर चलाई गोली ( IANS )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर में एक पूर्व सैनिक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है. मंगलवार सुबह बालकरूपी पंचायत में 58 वर्षीय महेंद्र सिंह घर से कुत्ते को घुमाने निकले थे, तभी एक व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी. गोली उनकी टांग में लगी, जिससे वह घायल हो गए. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने पर आलमपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

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