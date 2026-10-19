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'लॉकप्रिय' मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, इसलिए हिमाचल में विकास पर लगा है ताला: जयराम ठाकुर

कांगड़ा: शाहपुर में आयोजित भाजपा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से सीेम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा. उन्होंने सीएम को लॉकप्रिय बताया. साथ ही कहा कि हिमाचल के विकास पर ताला लगा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने सुक्खू सरकार पर कर्ज लेने और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के भी आरोप लगाए.

शाहपुर में आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के दौरान भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कांगड़ा-चंबा के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज और पूर्व मंत्री प्रवीण चौधरी मौजूद रहे.

जयराम ठाकुर ने कहा, "आम तौर पर मुख्यमंत्री को लोकप्रिय कहते हैं. लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लॉकप्रिय है. क्योंकि इन्होंने सत्ता में आते ही पहले दिन से संस्थानों में तालाबंदी शुरू कर दी. 4 साल का कार्यकाल बीतने को है, लेकिन अभी तक तालाबंदी ही चल रही है. इसके साथ ही वे लोनप्रिय हैं, क्योंकि 69 हजार करोड़ का ऋण जो हम छोड़कर गए थे, वो 1 लाख 20 हजार करोड़ तक पहुंच गया. लगातार लोन लिए जा रहे हैं. सेस और टैक्स लगाए जा रहे हैं. उसके बावजूद भी विकास कार्यों पर ताला लगा हुआ है".

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है और शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है. उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए भाजपा के आगामी चुनावों की तैयारियों का भी जिक्र किया. जयराम ठाकुर ने इसे भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत बताते हुए आगामी चुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया.

जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत है. उन्होंने आगामी चुनावों में भाजपा की जीत का दावा करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को सक्रिय रहने का संदेश दिया. जयराम ने कहा कि अगर प्रदेश कांग्रेस सरकार पूरे हिमाचल प्रदेश में 68 जिला का गठन भी कर देती हैं, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता में नहीं आएगी. अब कांग्रेस पार्टी का सत्ता से बाहर जाने का बिगुल बज चुका है और नतीजे जल्द ही सबके सामने होंगे.

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