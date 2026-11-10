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इस जिले में अवैध शराब के 334 मामले दर्ज, 9522 लीटर देसी शराब जब्त

कांगड़ा में अवैध शराब बरामद ( ANI )

धर्मशाला: त्योहारी सीजन के बीच जिला कांगड़ा में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. शराब की अवैध बिक्री और नकली शराब तैयार करने की आशंका को देखते हुए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. कांगड़ा पुलिस की कार्रवाई में कई बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें पंजाब से शराब लाकर जिला कांगड़ा में स्थानीय स्तर पर उसकी लेबलिंग किए जाने और उसमें मिलावट की आशंका जताई गई है. पुलिस ने ऐसे दो बड़े मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. वहीं, इस साल अब तक अवैध शराब से जुड़े कुल 334 मामले दर्ज किए जा चुके हैं.

अक्टूबर महीने में 35 मामले दर्ज