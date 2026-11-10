इस जिले में अवैध शराब के 334 मामले दर्ज, 9522 लीटर देसी शराब जब्त
फेस्टिवल सीजन में अवैध शराब के कारोबार पर कांगड़ा पुलिस की पैनी नजर, अवैध शराब और बीयर भी जब्त.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 11:14 AM IST
धर्मशाला: त्योहारी सीजन के बीच जिला कांगड़ा में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. शराब की अवैध बिक्री और नकली शराब तैयार करने की आशंका को देखते हुए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. कांगड़ा पुलिस की कार्रवाई में कई बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें पंजाब से शराब लाकर जिला कांगड़ा में स्थानीय स्तर पर उसकी लेबलिंग किए जाने और उसमें मिलावट की आशंका जताई गई है. पुलिस ने ऐसे दो बड़े मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. वहीं, इस साल अब तक अवैध शराब से जुड़े कुल 334 मामले दर्ज किए जा चुके हैं.
अक्टूबर महीने में 35 मामले दर्ज
एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि अक्टूबर माह में ही जिला कांगड़ा में अवैध शराब के 35 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें दो बड़े मामले पुलिस थाना भवारना और पुलिस थाना पंचरुखी में सामने आए हैं. इन मामलों में पंजाब से शराब लाकर स्थानीय स्तर पर उसकी लेबलिंग की जा रही थी. साथ ही शराब में कुछ मिलावट किए जाने का भी अंदेशा था, जिसके चलते नकली शराब तैयार किए जाने की आशंका जताई गई. पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.सभी सातो आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
देसी, अवैध शराब और बीयर बरामद
एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि जिला कांगड़ा में इस अब तक अवैध तरीके से बेची जा रही शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है. पुलिस ने 9522.05 लीटर देसी शराब, 21 लीटर अवैध शराब और 944.25 लीटर बीयर जब्त की है. पुलिस द्वारा लगातार ऐसे मामलों पर नजर रखी जा रही है और अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
"पहले ग्रामीण स्तर पर कुछ लोग अपने स्तर पर शराब तैयार कर उसकी बिक्री करते थे, लेकिन ऐसे मामलों में अब कमी देखने को मिली है. वर्तमान में अधिकतर मामले बिना लाइसेंस और बिना अनुमति के देसी शराब बेचने से जुड़े सामने आ रहे हैं. पुलिस का फोकस अवैध शराब की बिक्री के साथ-साथ ऐसे नेटवर्क पर भी है, जिनके जरिए दूसरे राज्यों से शराब लाकर स्थानीय स्तर पर उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग की जाती है." - कुलभूषण वर्मा, एसपी कांगड़ा