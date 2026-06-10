जंगल की आग से घिरा नैना देवी मंदिर, अंदर फंसे थे 350 श्रद्धालु
जंगल में लगी आग से करीब 30 चीड़ के पेड़ पूरी तरह से जलकर राख हो गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:40 AM IST|
Updated : June 10, 2026 at 10:59 AM IST
कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में फायर सीजन के दौरान आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, खासकर जंगलों में आग लगने से बहुमूल्य संपदा नष्ट हो रही है. ताजा मामला कांगड़ा जिले के उपमंडल नगरोटा बगवां का है. नगरोटा बगवां के पटियालकड़ (धलूं) स्थित पहाड़ी पर बने प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर में मंगलवार शाम उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब मंदिर के चारों ओर फैले घने जंगल में भीषण आग लग गई.
मंदिर में फंसे मौजूद थे 350 श्रद्धालु
आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया और मंदिर चारों तरफ से आग की लपटों से घिर गया. उस समय मंदिर परिसर में भंडारे और जगराते का आयोजन चल रहा था, जिसमें करीब 350 श्रद्धालु मौजूद थे. सूचना मिलते ही और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन, अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. तब तक मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क के दोनों ओर करीब तीन किलोमीटर क्षेत्र में आग फैल चुकी थी, जिससे श्रद्धालुओं के लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया था.
ऐसे श्रद्धालुओं को निकाला बाहर
फायर ब्रिगेड ने सबसे पहले सड़क किनारे लगी आग को नियंत्रित करने का अभियान शुरू किया, ताकि सुरक्षित निकासी मार्ग तैयार किया जा सके. इसके बाद प्रशासन ने सुनियोजित तरीके से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता देते हुए गाड़ियों के जरिए बाहर निकालना शुरू किया. एसडीएम नगरोटा बगवां मनीष शर्मा ने बताया कि रात 9:10 बजे से श्रद्धालुओं की निकासी शुरू की गई. प्रशासन और बचाव दलों के समन्वित प्रयासों से रात 10:45 बजे तक सभी लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा दिया गया.
"तूफान चलने के चलते आग तेजी से जंगलों में फैल गई और आग बुझाने का कार्य शाम करीब चार बजे शुरू कर दिया गया था. सड़क के दोनों किनारों पर लगी आग को नियंत्रित करने में रात करीब 9 बजे तक का समय लगा." - मनीष शर्मा, एसडीएम, नगरोटा बगवां
30 चीड़ के पेड़ जलकर राख
एसडीएम नगरोटा बगवां ने बताया कि रात करीब 11 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पाया गया. इस अग्निकांड में करीब 30 चीड़ के पेड़ पूरी तरह से जलकर राख हो गए. उन्होंने बताया कि राहत एवं बचाव अभियान के दौरान किसी प्रकार की जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं मिली है. प्रशासन, अग्निशमन विभाग, पुलिस और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयासों से एक बड़ी दुर्घटना टल गई. इस दौरान प्रशासन ने लोगों से जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संबंधित विभागों को सूचना देने की अपील की.