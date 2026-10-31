नशे के कारोबार से अर्जित 37.84 करोड़ की संपत्तियां जब्त, चिट्टा तस्करों के खिलाफ तेज होगा अभियान
अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी एसडीएम को उपमंडल स्तर पर भी नशे की रोकथाम के लिए समितियों का गठन करने के निर्देश दिए है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 4:18 PM IST
कांगड़ा: कांगड़ा जिले में नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. इस साल अब तक नशा तस्करी के 313 मामले दर्ज कर 517 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. वहीं, नशे के कारोबार से अर्जित कुल 37.84 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि नशा तस्करों के खिलाफ छापामारी अभियान और तेज किया जाएगा. इसके साथ ही उनके अवैध कारोबार से बनाई गई संपत्तियों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा.
313 मामले दर्ज, 517 लोगों पर कार्रवाई
धर्मशाला में अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की मासिक समीक्षा बैठक हुई. इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है. इस साल अब तक दर्ज 313 मामलों में कुल 517 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. इनमें 483 पुरुष और 34 महिलाएं शामिल हैं.
नूरपुर में सबसे अधिक संपत्ति जब्त
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन से बनाई गई 37.84 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं. इनमें नूरपुर उपमंडल में 31.72 करोड़ रुपये, कांगड़ा में 5.46 करोड़ रुपये और देहरा उपमंडल में 65.52 लाख रुपये की संपत्तियां शामिल हैं.
डमटाल के आरोपी की 48.30 लाख की संपत्ति जब्त
इसी अभियान के तहत नूरपुर पुलिस ने डमटाल के चन्नी गांव निवासी शमशेर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह की करीब 48.30 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है. इसमें दो मंजिला आवासीय मकान और 2,40,440 रुपये की नकदी शामिल है. मकान में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल है. इसकी कीमत 45,90,557 रुपये आंकी गई है. इस तरह जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य 48,30,997 रुपये है.
पुलिस के अनुसार सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली ने 22 अक्टूबर 2026 को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68-I(1) और 68-I(3) के तहत संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए थे. इसके बाद पुलिस थाना डमटाल की टीम ने 29 अक्टूबर को आरोपी शमशेर सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-U के तहत आदेश तामील करवाया. आदेश के अनुसार उसे जब्त संपत्ति का कब्जा संबंधित विभाग को सौंपना होगा. निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं करने पर सक्षम प्राधिकारी कानून के तहत संपत्ति का कब्जा लेने की कार्रवाई कर सकता है.
उपमंडल स्तर पर भी बनेंगी समितियां
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने सभी एसडीएम को जिला स्तरीय समिति की तर्ज पर उपमंडल स्तर पर भी जल्द समितियों का गठन करने के निर्देश दिए. उन्होंने पंचायत स्तर पर गठित समितियों की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए कहा कि इन समितियों को नशा तस्करी से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी सक्रियता से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए. उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर सूचना जुटाना जरूरी है और इसमें पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है.
स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर
अतिरिक्त उपायुक्त ने नशे की मांग कम करने के लिए जागरूकता गतिविधियों को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने जिले के सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में गठित नशा निवारण क्लबों को सक्रिय करने तथा विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने को कहा. इसके अलावा स्कूलों में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 की जानकारी वाली पट्टिकाएं लगाने के निर्देश दिए, ताकि नशे से जुड़ी गतिविधियों की सूचना दी जा सके.
एंटी चिट्टा अभियान में आमजन की भागीदारी जरूरी
अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित विभागों को विभिन्न प्रचार माध्यमों से एंटी चिट्टा अभियान के संदेश नियमित रूप से प्रसारित करने और इसमें आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा. प्रशासन का जोर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ नशे की मांग कम करने और लोगों को जागरूक करने पर भी है.
बैठक में एसीपी आरपी जसवाल, जिला पंचायत अधिकारी सचिन, एसडीएम धर्मशाला मोहित, डीएसपी जेल संजीव कुमार, उपनिदेशक अजय समयाल और बलविन्दर गुलेरिया, एचआरटीसी से सुनील कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी (चिकित्सा) डॉ. अनुराधा और टांडा मेडिकल कॉलेज के डॉ. सुखजीत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
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