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नशे के कारोबार से अर्जित 37.84 करोड़ की संपत्तियां जब्त, चिट्टा तस्करों के खिलाफ तेज होगा अभियान

समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते अतिरिक्त उपायुक्त ( @DIPR )

कांगड़ा: कांगड़ा जिले में नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. इस साल अब तक नशा तस्करी के 313 मामले दर्ज कर 517 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. वहीं, नशे के कारोबार से अर्जित कुल 37.84 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि नशा तस्करों के खिलाफ छापामारी अभियान और तेज किया जाएगा. इसके साथ ही उनके अवैध कारोबार से बनाई गई संपत्तियों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा.

313 मामले दर्ज, 517 लोगों पर कार्रवाई