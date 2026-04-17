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मजदूरों ने सुक्खू सरकार पर लगाए ये आरोप, इस मामले पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते श्रमिक ( ETV Bharat )

कांगड़ा: धर्मशाला में शुक्रवार को जिला भर के श्रमिकों ने कचहरी अड्डा में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया. कई तरह के क्लेम अटके होने के कारण श्रमिमकों ने अपना रोष प्रकट किया. प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों ने कहा कि क्लेम सेटल न होने पर उग्र आंदोलन से परहेज नहीं किया जाएगा. वहीं श्रमिकों ने प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप भी लगाया. ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर के राज्य महासचिव रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पहुंचे श्रमिकों ने कहा कि उनके क्लेम को लेकर तरह-तरह के आब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं. निर्माण कामगार लाभार्थियों को 3 वर्ष से सहायता राशि प्राप्त नहीं हो रही है. कानूनी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल दीवारों और बसों पर चिपकाई जा रही हैं. प्रदर्शन में पहुंचे श्रमिकों ने आरोप लगाया कि कल्याण बोर्ड पिछले 3 सालों से क्रमिक ऑब्जेक्शन लगाता जा रहा है. छात्रवृत्ति, शादी विकलांगता, चिकित्सा मृत्यु पेंशन जो कि भारतीय कानून के अंतर्गत निर्माण मजदूर को दी जाती हैं वो सब योजनाएं बंद पड़ी हैं मजदूरों के आवेदन बोर्ड के कार्यालय में धूल चाट रहे हैं. सरकार को बताया मजदूर विरोधी (ETV Bharat) ज्ञापन भेजने के बाद भी नहीं कोई सुनवाई