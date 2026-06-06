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चुनाव जीतने के बाद परिवार सहित पीर की मजार पर माथा टेकने गए थे बीडीसी, रास्ते में खाई में गिर गई कार

नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य राकेश कुमार ( ETV Bharat )