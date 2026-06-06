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चुनाव जीतने के बाद परिवार सहित पीर की मजार पर माथा टेकने गए थे बीडीसी, रास्ते में खाई में गिर गई कार

कार फिल्मी स्टाइल में उड़ते हुए खाई जा गिरी. इसके बाद लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया.

नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य राकेश कुमार
नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य राकेश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 10:26 AM IST

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कांगड़ा/देहरा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंतर्गत आते देहरा उपमंडल में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. यहां अप्पर कलोहा के समीप अम्ब-नादौन मार्ग पर हरिपुर से नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य राकेश कुमार की कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस भीषण दुर्घटना में बीडीसी सदस्य राकेश कुमार, उनकी पत्नी और बच्चों सहित पूरा परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राकेश कुमार हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज चुनावों में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीतने के बाद अपने परिवार के साथ मन्नत पूरी होने पर ऊना स्थित धार्मिक स्थल पीर निगाह में दर्शन करने गए थे. शुक्रवार को जब वे परिवार सहित वापस लौट रहे थे, तो अप्पर कलोहा के तीखे मोड़ के पास उनकी कार अचानक संतुलन खो बैठी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार हवा में छलांग लगाते हुए सीधे गहरी खाई में जा गिरी.

सड़क से नीचे गिरी कार
सड़क से नीचे गिरी कार (ETV Bharat)

हादसे की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और सूझबूझ दिखाते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला और तुरंत नागरिक अस्पताल गरली पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद राकेश कुमार की पत्नी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सालय (टांडा मेडिकल कॉलेज) रेफर कर दिया है. वहीं, राकेश कुमार और उनके बच्चों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.

पुलिस ने शुरू की जांच

बता दें कि राकेश कुमार इलाके के एक चर्चित चेहरे हैं. वे हरिपुर वार्ड नंबर-19 से पंचायत समिति सदस्य चुने गए हैं और इससे पूर्व हरिपुर ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं. मामले की पुष्टि करते हुए एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की बारीकी से जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि हादसे में महिला की दोनों टांगों में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों की स्थिति खतरे से बाहर है.

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