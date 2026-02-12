ETV Bharat / state

हिमाचल में स्कूल में घुसकर मिड-डे मील वर्कर की दराटी से हत्या, बच्चों में मची चीख-पुकार

कांगड़ा: कांगड़ा जिले के देहरा से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां की ग्राम पंचायत चनौर स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एक युवक ने मिड डे मील बना रही महिला पर दराती से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी. यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है, जब स्कूल में बच्चे मौजूद थे. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है.

मृतका की पहचान सुलोचना देवी (58 वर्ष), पत्नी विशंभर दास, निवासी चनौर के रूप में हुई है. वह स्कूल में मिड डे मील वर्कर (कुक) के रूप में कार्यरत थीं. रोज की तरह वह बच्चों के लिए खाना बना रही थीं, तभी एक अज्ञात युवक स्कूल परिसर में घुस आया और उस पर दराती से ताबड़तोड़ वार किए.

बच्चों में मची चीख-पुकार