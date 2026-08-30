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40 साल पुरानी सड़क पर व्यक्ति ने किया दावा, रोड बंद होने पर पुलिस के पास पहुंचा मामला

देहरा: सोचिए, जिस सड़क से लोग करीब 40 साल से आते-जाते रहे हों, एक दिन उसी रास्ते पर बड़े-बड़े लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाएं और कहा जाए कि अब यहां से कोई नहीं जाएगा. कांगड़ा जिले के देहरा की डोहग प्लोटी पंचायत से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां करीब 40 साल पुरानी सड़क को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. ग्रामीणों ने 112 नंबर पर ऑनलाइन शिकायत की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की बात सुनी. ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता बंद होने से करीब 50 घरों की आवाजाही प्रभावित होगी, जबकि जमीन मालिक इसे अपनी निजी जमीन बता रहे हैं.

ग्रामीणों के अनुसार यह सड़क करीब 40 साल पुरानी है और इसकी लंबाई करीब डेढ़ किलोमीटर है. यह रास्ता कई गांवों को जोड़ता है और लंबे समय से ग्रामीण इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि करीब 40 साल पहले रास्ते के लिए जमीन दान की गई थी. इसके बाद यहां सड़क बनाई गई. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने सड़क पर बड़े-बड़े लकड़ी के लट्ठे रखकर रास्ता बंद कर दिया. इसके बाद उन्होंने 112 नंबर पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई.

रास्ता बंद हुआ तो मरीजों को होगी परेशानी

500 से 600 के आसपास की आबादी वाली इस पंचायत के ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर है. ग्रामीणों के अनुसार, इसी सड़क से होकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र 'बन्ने दी हट्टी' तक पहु्ंचा जाता है. पटवार सर्कल ऑफिस भी इसी रास्ते पर पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह सड़क पूरी तरह बंद हो गई, तो मरीजों, बुजुर्गों और आपात स्थिति में लोगों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने में भारी परेशानी होगी, क्योंकि इस रास्ते का कोई दूसरा विकल्प नहीं है.

रास्ता बंद होने से ग्रामीण परेशान (ETV BHARAT)

ग्रामीणों के अनुसार, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के समय इसके लिए प्रकाशो देवी (पत्नी हरि चंद) द्वारा जमीन दान की गई थी. इसके साथ ही, स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए रास्ते की जमीन भी उस समय संबंधित जमीन मालिक के पिता द्वारा दान की गई थी. हालांकि, इसका कोई कागजी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया रास्ता

मामले की सूचना मिलने के बाद रानीताल पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई. इसके बाद जमीन मालिक की ओर से फिलहाल आपात स्थिति में सड़क के इस्तेमाल के लिए छह महीने का समय देने पर सहमति जताई गई. जमीन मालिक ने ग्रामीणों से ये भी कहा कि इस अवधि में वे अपने लिए वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था कर लें. छह महीने बाद निजी जमीन से होकर गुजरने वाले रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा.