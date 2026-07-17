53 साल बाद आखिरी मौका! 830 पोंग डैम विस्थापित परिवारों ने नहीं किया दावा तो खत्म होगा अधिकार
पौंग डैम विस्थापित परिवारों को तय समय सीमा के अंदर पेश करने होंगे अपने पुश्तैनी दावे, वरना बंद हो सकती है आवंटन प्रक्रिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 10:26 AM IST|
Updated : July 17, 2026 at 12:10 PM IST
कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में 53 सालों से अपने पुश्तैनी हक का इंतजार कर रहे पोंग बांध विस्थापित परिवारों के लिए बड़ी खबर है. डीसी आरएंडआर कार्यालय, राजा का तालाब ने 830 लंबित मुरब्बा (भूमि) आवंटन मामलों में पात्र विस्थापितों और उनके वैध वारिसों को अंतिम अवसर दिया है. अगर तय समय सीमा के अंदर दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो इन मामलों में मुरब्बा आवंटन की प्रक्रिया हमेशा के लिए बंद हो सकती है.
वैध वारिसों से मांगे आवेदन
पोंग बांध विस्थापितों के 830 लंबित मुरब्बा आवंटन मामलों में डीसी आरएंडआर कार्यालय, राजा का तालाब ने अंतिम सूची जारी कर पात्र विस्थापितों और उनके वैध वारिसों से आवेदन मांगे हैं. यह सूची जिला उपायुक्त कांगड़ा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई गई है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ही दावे स्वीकार किए जाएंगे.
"830 लंबित मुरब्बा आवंटन मामलों में पात्र विस्थापितों और उनके वैध वारिसों को अंतिम अवसर दिया गया है. हमने अंतिम सूची सार्वजनिक कर दी है. सभी पात्र परिवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना दावा अवश्य प्रस्तुत करें." - कुलबीर सिंह राणा, डिप्टी कमिश्नर, आरएंडआर (राजा का तालाब)
5,418 मुरब्बों का आवंटन लंबित
साल 1973 में पोंग बांध बनने से 20 हजार 722 परिवार विस्थापित हुए थे, जिनमें 16 हजार 352 परिवार पात्र घोषित किए गए. अब तक विभिन्न चरणों में करीब 10 हजार परिवारों को राजस्थान में मुरब्बों का आवंटन किया जा चुका है. साल 2026 में भी करीब 400 परिवारों को भूमि आवंटित की गई, लेकिन 5 हजार 418 मुरब्बों का आवंटन अब भी लंबित है.
अब तक इतने परिवारों ने पेश किए दावे
आरएंडआर कार्यालय (राजा का तालाब) के अनुसार अधिकांश मूल दावेदार अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनके वैध वारिस देश के अलग-अलग राज्यों में बस चुके हैं. सार्वजनिक सूचना के बाद केवल 30 से 40 परिवारों ने ही अपने दावे प्रस्तुत किए, जिनकी जांच जारी है. अब विभाग ने अंतिम सूची जारी कर सभी पात्र परिवारों को आखिरी मौका दिया है.
"कई मूल दावेदार अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनके वारिस अलग-अलग राज्यों में रह रहे हैं. अगर तय समय तक दावा प्राप्त नहीं होता है तो नियमानुसार संबंधित मामलों में मुरब्बा आवंटन की प्रक्रिया बंद करनी पड़ेगी. इसलिए सभी पात्र परिवार इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं." - कुलबीर सिंह राणा, डिप्टी कमिश्नर, आरएंडआर (राजा का तालाब)
53 साल पहले पोंग डैम के पानी ने मचाई थी तबाही
53 साल पहले पोंग बांध का पानी हजारों घरों, खेतों और पूरे गांव को डुबो गया था, लेकिन हजारों परिवारों का पुनर्वास आज भी अधूरा है. कई मूल दावेदार इस दुनिया से विदा हो चुके हैं और अब उनकी दूसरी-तीसरी पीढ़ी अपने पुश्तैनी हक का इंतजार कर रही है. ऐसे में 830 लंबित मामलों के लिए दिया गया यह अंतिम अवसर हजारों विस्थापित परिवारों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बनकर सामने आया है.