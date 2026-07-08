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हिमाचल में इन रूट्स पर ट्रैकिंग से पहले करवाना होगा पंजीकरण, अवहेलना करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

धौलाधार के 10 ट्रैकिंग रूटों पर जाने के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य है. बिना अनुमति ट्रैकिंग जाने पर कार्रवाई होगी.

ट्रैकिंग पर जाने से पहले करवाना होगा पंजीकरण
ट्रैकिंग पर जाने से पहले करवाना होगा पंजीकरण (CONCEPT IMAGE:@ FACEBOOK DR SUMAN)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 6:26 PM IST

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Updated : July 8, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
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धर्मशाला: कांगड़ा जिले की धौलाधार पर्वत श्रृंखला के विभिन्न ट्रैकिंग रूटों पर हाल के समय में ट्रैकर्स के फंसने, लापता होने, दुर्घटनाओं का शिकार होने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने जन सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी 15 अक्तूबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे.

डीसी कांगड़ा ने बताया कि मानसून के दौरान भूस्खलन, घना कोहरा, फ्लैश फ्लड, कम दृश्यता तथा फिसलन भरे रास्तों के कारण ट्रैकिंग गतिविधियां अधिक जोखिमपूर्ण हो जाती हैं. कई मामलों में ट्रैकर्स अपनी यात्रा की पूर्व सूचना, निर्धारित मार्ग की जानकारी साझा नहीं करते हैं. इसके कारण खोज एवं बचाव अभियान लंबा, चुनौतीपूर्ण बन जाता है। इससे न केवल ट्रैकर्स बल्कि बचाव दल के सदस्यों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है.

दस ट्रैकिंग रूट किए चिन्हित

हेमराज बैरवा ने कहा कि 'परिस्थितियों को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कांगड़ा ने जिले के दस प्रमुख ट्रैकिंग रूटों की पहचान की है. धौलाधार पर्वत श्रृंखला में 3600 मीटर से 4600 मीटर तक की ऊंचाई वाले इन ट्रैकिंग रूटों में बलेणी, मिनिकियाणी, भीमघसूतड़ी, इंद्रहार, कुंदली, तोराल, तालंग, सिंघाड़, वारू और जालसू पास शामिल हैं. इन सभी ट्रैकिंग मार्गों के प्रारंभिक बिंदुओं पर आपदा प्रबंधन चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे, जो प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित रहेंगे.'

अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई

आदेशों के अनुसार, इन चिन्हित ट्रैकिंग रूटों पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति, समूह के लिए ट्रैक शुरू करने से पूर्व संबंधित चेक पोस्ट पर व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही अपनी विस्तृत यात्रा योजना, संपर्क विवरण के साथ वापसी का संभावित समय भी दर्ज करवाना होगा. जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई समूह बिना पंजीकरण के ट्रैकिंग करता है या बिना सूचना दिए निर्धारित मार्ग से भटक जाता है और किसी दुर्घटना, आपदा का शिकार होता है, तो उसके बचाव के लिए आवश्यकता पड़ने पर निजी बचाव दलों की सेवाएं ली जाएंगी. ऐसे में सभी बचाव अभियानों पर होने वाला व्यय संबंधित व्यक्ति या समूह से वसूल किया जाएगा. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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Last Updated : July 8, 2026 at 7:30 PM IST

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