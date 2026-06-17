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स्कूल संचालिका मनीषा मित्तल हत्याकांड पर क्या बोले CM सक्खू?

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

कांगड़ा: दिल्ली दौरे से लौट सीएम सुखविंदर सिंह कांगड़ा पहुंचे. जहां उन्होंने संजौली में हुए स्कूल संचालिका हत्याकांड पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया. मनीषा मित्तल हत्याकांड पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'पुलिस ने घटना के बाद तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. घटना के कारणों की जांच जारी है और फिलहाल इसे सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा'. मनीषा हत्याकांड पर क्या बोले CM सक्खू? (ETV Bharat) वहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने प्रस्तावित कांगड़ा दौरे को लेकर बताया कि वे जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे. 18 तारीख को प्रधानों और उपप्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा. यह दौरा विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखने का दावा किया. उन्होंने कहा कि बैठक में हरियाणा और दिल्ली को 90:10 के अनुपात में ग्रांट देने की बात सामने आई, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड को इससे वंचित रखा जा रहा था. सीएम सुखविंदर ने कहा कि इस परियोजना से सर्वाधिक प्रभाव उत्तराखंड और कुछ हद तक हिमाचल प्रदेश पर पड़ रहा है, जबकि लाभ अन्य राज्यों को मिलना प्रस्तावित था. ऐसे में प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस परियोजना की शुरुआत हिमाचल की भूमि से हो रही है, उसका लाभ दूसरे राज्यों को देना न्यायसंगत नहीं है.