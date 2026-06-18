कांगड़ा में सीएम सुक्खू ने नवनिर्वाचित प्रधानों-उपप्रधानों को दिलाई शपथ, जनसेवा की भावना के साथ काम करने की दी नसीहत
धर्मशाला में कांगड़ा जिले के 846 पंचायतों के चुन गए प्रधानों और उप-प्रधानों ने पद एवं गोपनीयता की ली शपथ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 5:36 PM IST
कांगड़ा: धर्मशाला के दाड़ी मेला मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले की 846 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों को शपथ दिलाना उनका दायित्व था, जिसे उन्होंने आज पूरा किया है. उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया.
इस अवसर पर सीएम ने पंचायती राज प्रतिनिधियों को लोकतंत्र की नींव बताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. कार्यक्रम के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत सेतू का कार्य करते हैं.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'गांवों में रहने वाले लोगों की समस्याओं, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने का दायित्व इन्हीं जनप्रतिनिधियों पर होता है. ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही विकास योजनाओं की वास्तविक जरूरतों का आकलन किया जाता है और उन्हें संबंधित विधायकों एवं सरकार के समक्ष रखा जाता है, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलती है'.
नशे के खिलाफ अभियान को मिली बड़ी सफलता
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में नशे, विशेषकर 'चिट्टे' के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सरकार के सख्त कदमों और विभिन्न एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. प्रदेश में चिट्टे की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है और इसके खिलाफ जारी कार्रवाई लगातार प्रभावी साबित हो रही है. नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान को समाज और मीडिया का भी भरपूर सहयोग मिला है, जिसके कारण लोगों में जागरूकता बढ़ी है. नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूती मिली है.
हिमाचल मॉडल की अन्य राज्यों में भी चर्चा
मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खिलाफ अपनाई गई रणनीति की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ नारकोटिक्स ब्यूरो ने हिमाचल प्रदेश के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए इसे एक प्रभावी मॉडल बताया है और अन्य राज्यों के लिए भी इसे अनुकरणीय माना है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सरकारी प्रयासों से नशे की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है. इसके लिए समाज, अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है. युवाओं को नशे से दूर रखकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि नशे के खिलाफ इस जन-अभियान को निरंतर जारी रखा जाए, ताकि हिमाचल को नशामुक्त और स्वस्थ समाज के रूप में विकसित किया जा सके.
ये भी पढ़ें: कुल्लू नगर परिषद में बड़ा उलटफेर, भाजपा-कांग्रेस पस्त, पहली बार निर्दलीयों ने संभाली कमान