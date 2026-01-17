ड्राई स्पेल से कांगड़ा-चंबा के 30 फीसदी पेयजल योजनाएं प्रभावित, कंटीजेंसी प्लान बनाने में जुटा विभाग
हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में ड्राई स्पेल से की वजह से पेयजल योजनाएं प्रभावित हो रही हैं.
धर्मशाला: करीब तीन माह से लगातार जारी ड्राई स्पेल के चलते जिला कांगड़ा और चंबा की 25 से 30 फीसदी पेयजल योजनाएं प्रभावित हो चुकी हैं. ऐसे में जल शक्ति विभाग ने भी ड्राई स्पेल से निपटने के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाने की कवायद शुरू कर दी है. इस संबंध में विभाग को ईएनसी कार्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत विभाग द्वारा पेयजल योजनाओं का हर शनिवार को रिव्यू किया जाएगा.
गौरतलब है कि जिला कांगड़ा और चंबा में 1550 पेयजल योजनाएं हैं, जिनमें कांगड़ा में 750 और चंबा में 800 योजनाएं हैं. ड्राई स्पेल के कारण 25 से 30 फीसदी योजनाएं प्रभावित हो चुकी हैं. दिसंबर व जनवरी में सर्दियों की बारिश नहीं हो पाई हैं. ऐसी योजनाएं ज्यादा प्रभावित हुई हैं, जो झरनों व छोटे नालों पर आधारित हैं. इन योजनाओं के आधार पर कंटीजेंसी प्लान तैयार किया जा रहा है. इस संदर्भ में ईएनसी कार्यालय से भी निर्देश आए हैं और एक्सईएन डिजाइन जोनल कार्यालय को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया.
हर शनिवार को जिला कांगड़ा और चंबा की योजनाओं का रिव्यू किया जाएगा. जहां योजनाएं प्रभावित होने की समस्या है, उसे कैसे दूर किया जाए, इस पर कार्य किया जा रहा है. इसी कड़ी में प्रयास रहेगा कि जहां पेयजल योजनाएं ज्यादा प्रभावित हैं, वहां वोरवेल हैं या फिर नए वोरवेल लगाकर योजनाओं को जोड़ा जाएगा. ब्यास और न्यूगल पर आधारित योजनाओं पर अभी ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है. अभी पेयजल सप्लाई रूटीन की तरह दी जा रही है, हो सकता है कहीं 5 से 10 मिनट की कटौती हो.
पेयजल वितरण अवधि में हो सकती है कटौती
जल शक्ति विभाग धर्मशाला जोन के चीफ इंजीनियर दीपक गर्ग बताया, 'यदि ड्राई स्पेल आगामी 15 से 20 दिनों तक जारी रहता है तो पेयजल वितरण अवधि को कम करना पड़ सकता है, ज्यादा प्रभावित योजना वाले क्षेत्रों में एक दिन छोड़कर भी पानी देना पड़ सकता है. ड्राई स्पेल की समस्या से निपटने के लिए विभाग तैयार है'.
ड्राई स्पेल से फसलें भी हो रही प्रभावित
चीफ इंजीनियर ने बताया कि कई जगहों पर सिंचाई सुविधा नहीं है, ऐसे में यहां के किसान बारिश पर निर्भर हैं. जिसकी वजह से ड्राई स्पेल के कारण फसलें भी प्रभावित हो रही हैं. विभाग की प्राथमिकता पेयजल है, जबकि सिंचाई के लिए भी कभी एक एरिया तो कभी दूसरे एरिया को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए कंटीजेंसी प्लान भी तैयार किया जा रहा है.
जल्द बर्फबारी न हुई तो विकराल हो सकती है समस्या
चीफ इंजीनियर ने बताया, 'धर्मशाला, पालमपुर, चंबा व डलहौजी एरिया की नदियां बर्फ पर आधारित हैं. दिसंबर, जनवरी या फरवरी तक पहाड़ियों पर होने वाली बर्फबारी ही इन नदियों को गर्मियों व बरसात तक रिचार्ज रखती है. अभी तक बर्फबारी का एक ही स्पेल हुआ है. अगर जनवरी और फरवरी में बर्फबारी नहीं होती है तो, मार्च, अप्रैल और मई माह का समय पेयजल की दृष्टि से विकराल हो जाएगा. यदि ड्राई स्पेल फरवरी तक जारी रहा तो विभाग को हर योजना को ध्यान में रखकर अलग से कंटीजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा'.
टैंकर से पानी सप्लाई की न पड़े जरूरत
दीपक गर्ग ने कहा कि विभाग का प्रयास रहता है कि गर्मियों में टैंकर से पेयजल सप्लाई की जरूरत न पड़े, लेकिन कुछ एरिया चिन्हित किए गए हैं, जहां ऐसी जरूरत पड़ सकती है. लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश की संभावना जताई है, उससे नहीं लगता कि टैंकर की जरूरत पड़ेगा.
