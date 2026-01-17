ETV Bharat / state

ड्राई स्पेल से कांगड़ा-चंबा के 30 फीसदी पेयजल योजनाएं प्रभावित, कंटीजेंसी प्लान बनाने में जुटा विभाग

धर्मशाला: करीब तीन माह से लगातार जारी ड्राई स्पेल के चलते जिला कांगड़ा और चंबा की 25 से 30 फीसदी पेयजल योजनाएं प्रभावित हो चुकी हैं. ऐसे में जल शक्ति विभाग ने भी ड्राई स्पेल से निपटने के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाने की कवायद शुरू कर दी है. इस संबंध में विभाग को ईएनसी कार्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत विभाग द्वारा पेयजल योजनाओं का हर शनिवार को रिव्यू किया जाएगा.

गौरतलब है कि जिला कांगड़ा और चंबा में 1550 पेयजल योजनाएं हैं, जिनमें कांगड़ा में 750 और चंबा में 800 योजनाएं हैं. ड्राई स्पेल के कारण 25 से 30 फीसदी योजनाएं प्रभावित हो चुकी हैं. दिसंबर व जनवरी में सर्दियों की बारिश नहीं हो पाई हैं. ऐसी योजनाएं ज्यादा प्रभावित हुई हैं, जो झरनों व छोटे नालों पर आधारित हैं. इन योजनाओं के आधार पर कंटीजेंसी प्लान तैयार किया जा रहा है. इस संदर्भ में ईएनसी कार्यालय से भी निर्देश आए हैं और एक्सईएन डिजाइन जोनल कार्यालय को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया.

हर शनिवार को जिला कांगड़ा और चंबा की योजनाओं का रिव्यू किया जाएगा. जहां योजनाएं प्रभावित होने की समस्या है, उसे कैसे दूर किया जाए, इस पर कार्य किया जा रहा है. इसी कड़ी में प्रयास रहेगा कि जहां पेयजल योजनाएं ज्यादा प्रभावित हैं, वहां वोरवेल हैं या फिर नए वोरवेल लगाकर योजनाओं को जोड़ा जाएगा. ब्यास और न्यूगल पर आधारित योजनाओं पर अभी ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है. अभी पेयजल सप्लाई रूटीन की तरह दी जा रही है, हो सकता है कहीं 5 से 10 मिनट की कटौती हो.

पेयजल वितरण अवधि में हो सकती है कटौती