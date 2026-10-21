बालकरूपी गोली कांड पर पुलिस का खुलासा, जानें क्यों पूर्व सैनिक पर हुई थी फायिरंग
कांगड़ा के बालकरूपी में पूर्व सैनिक पर गोली चलाने वाले आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है. इसके लिए जगह-जगह नाकेबंदी की गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 2:34 PM IST
कांगड़ा: जयसिंहपुर विधानसभा के बालकरूपी में मंगलवार को 58 साल के पूर्व सैनिक पर गोली चलने की घटना सामने आई थी. वारदात के समय पीड़ित अपने कुत्ते को टहलाने के लिए निकले थे इसी दौरान उनपर फायर किया गया था.
इस गोली कांड को लेकर जिला कांगड़ा के एसपी कुलभूषण वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि महिंदर पाल जो कि असम राइफल से रिटायर फौजी हैं उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई की शत्रुघ्न नाम के एक व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई, जिस कारण उनकी टांग में चोट लगी है. मध्य प्रदेश का रहने वाला शत्रुघ्न और पीड़ित महिंदर पाल के साथ बद्दी में एक निजी कंपनी में साथ मे काम करते थे. कुछ समय से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिस कारण शत्रुघ्न ने देसी कट्टे से महिंदर पाल पर गोली चला दी. महेंद्र सिंह ने मार्च में नौकरी छोड़ दी थी. बताया जा रहा है कि शत्रुघ्न उन्हें बद्दी से घर छोड़ने भी आया था. हालांकि, फायरिंग करने के पीछे क्या वजह रही, इसका अभी पता नहीं चल पाया है.
एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस थाना लंबगांव में हत्या के प्रयास में बीएनएस की धारा 109/118/ 392 और आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पीड़ित महिंदर पाल की हालात अभी स्थिर है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने दो टीमों का गठन किया है. उन्होंने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए बद्दी में भी दबिश दी जा रही है और जिला कांगड़ा के विभिन्न जगहों पर भी नाके लगाकर आरोपी के तलाश जारी है. जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा. घटना के बाद आरोपी के जंगल की ओर भागने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस उसकी तलाश में सर्च अभियान चला रही है. साथ ही, वारदात से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है.
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