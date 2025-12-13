ETV Bharat / state

हिमाचल की ऐशिता शर्मा बनीं भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर, मेरिट लिस्ट में हासिल की 12वीं रैंक

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बेटी ने प्रदेश का नाम रोशन किया है. नूरपुर क्षेत्र के डन्नी गांव की रहने वाली ऐशिता शर्मा ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयनित होकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. ऐशिता ने प्रतिष्ठित एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) परीक्षा में अखिल भारतीय मेरिट सूची में 12वां स्थान प्राप्त कर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ऐशिता की इस सफलता को क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि माना जा रहा है. सीमित संसाधनों वाले ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर देश की सबसे प्रतिष्ठित रक्षा सेवाओं में स्थान बनाना आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

शैक्षणिक यात्रा रही उत्कृष्ट

ऐशिता शर्मा ने अपनी प्रारंभिक और स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय, चंडीगढ़ से पूरी की. शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रहीं ऐशिता ने इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से संबद्ध सीसीईटी कॉलेज से बीई (कंप्यूटर साइंस) में स्नातक डिग्री हासिल की. तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ उन्होंने अनुशासन, नेतृत्व और देशसेवा के मूल्यों को भी आत्मसात किया, जो आगे चलकर उनके चयन में सहायक बने.

परिवार से मिली देशसेवा की प्रेरणा

ऐशिता को देशसेवा का जज्बा अपने परिवार से विरासत में मिला है. उनके पिता राजीव शर्मा वर्तमान में भारतीय वायुसेना में सेवा दे रहे हैं. पिता को वर्दी में देश की सेवा करते देख ऐशिता के मन में भी बचपन से ही वायुसेना में जाने का सपना आकार लेने लगा. परिवार का अनुशासित वातावरण और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण उनकी सफलता की मजबूत नींव बना.

जनवरी 2026 से शुरू होगा प्रशिक्षण