कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार: ₹2285 करोड़ भूमि मुआवजा जारी, सरकारी जमीन पर बसे परिवारों के लिए विशेष पैकेज
कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को लेकर 158 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का 100 फीसदी अवार्ड घोषित, अब तक प्रभावितों को बांटे इतने करोड़ रुपए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 5:46 PM IST
धर्मशाला: कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की प्रक्रिया ने अब गति पकड़ ली है. जिला पर्यटन अधिकारी कांगड़ा विनय धीमान ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए प्रस्तावित 158 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का 100 फीसदी अवार्ड घोषित किया जा चुका है. प्रभावित लोगों को भूमि मुआवजे के रूप में अब तक करीब 2285 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं. विनय धीमान ने बताया कि कांगड़ा एयरपोर्ट की मौजूदा करीब 1376 मीटर लंबी हवाई पट्टी को बढ़ाकर 3010 मीटर किया जाना प्रस्तावित है. इसके लिए भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है.
13 मुहालों के आर एंड आर अवार्ड घोषित
जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित 14 में से 13 मुहालों के राहत एवं पुनर्वास अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं. अब तक आर एंड आर के तहत करीब 180 करोड़ रुपए की राशि प्रभावित लोगों को वितरित की जा चुकी है. शेष प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार से करीब 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है. उन्होंने बताया कि सात मुहालों का इंतकाल पर्यटन विभाग के नाम हो चुका है और इन क्षेत्रों में भूमि का कब्जा लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. शेष सात मुहालों का इंतकाल भी जल्द पर्यटन विभाग के नाम किए जाने की प्रक्रिया में है.
सरकारी भूमि पर बसे परिवारों के लिए विशेष पैकेज
"एयरपोर्ट विस्तार के दौरान सरकारी भूमि पर लंबे समय से रह रहे उन परिवारों के लिए भी सरकार ने विशेष राहत पैकेज मंजूर किया है, जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं. ऐसे परिवारों को आर एंड आर एक्ट के तहत मुआवजा देना संभव नहीं था. प्रभावित परिवारों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने करीब 17 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज मंजूर किया है. बजट उपलब्ध होते ही यह राशि पात्र परिवारों को बांटी जाएगी." - विनय धीमान, जिला पर्यटन अधिकारी, कांगड़ा
मांझी खड्ड पर पुल को लेकर केंद्र से चर्चा
कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के तहत मांझी खड्ड पर प्रस्तावित पुल को लेकर भी केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच चर्चा जारी है. जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ हुई प्रारंभिक चर्चाओं में रिवर चैनलाइजेशन और पुल निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दिए जाने की बात सामने आई थी. हालांकि, प्रदेश सरकार ने अब इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है. फिलहाल यह तय किया जाना है कि मांझी खड्ड पर पुल का निर्माण राज्य सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या किसी अन्य कार्यकारी एजेंसी के जरिए कराया जाएगा. इस संबंध में केंद्र के साथ विचार-विमर्श जारी है.
"कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ अब परियोजना के निर्माण संबंधी कार्यों को गति मिलेगी." - विनय धीमान, जिला पर्यटन अधिकारी, कांगड़ा