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कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार: ₹2285 करोड़ भूमि मुआवजा जारी, सरकारी जमीन पर बसे परिवारों के लिए विशेष पैकेज

कांगड़ा एयरपोर्ट ( ETV Bharat )

धर्मशाला: कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की प्रक्रिया ने अब गति पकड़ ली है. जिला पर्यटन अधिकारी कांगड़ा विनय धीमान ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए प्रस्तावित 158 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का 100 फीसदी अवार्ड घोषित किया जा चुका है. प्रभावित लोगों को भूमि मुआवजे के रूप में अब तक करीब 2285 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं. विनय धीमान ने बताया कि कांगड़ा एयरपोर्ट की मौजूदा करीब 1376 मीटर लंबी हवाई पट्टी को बढ़ाकर 3010 मीटर किया जाना प्रस्तावित है. इसके लिए भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है.