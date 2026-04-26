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कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, हेलीकॉप्टर से दो लोगों को किया गया सुरक्षित रेस्क्यू

कांगड़ा डीसी हेमराज बैरवा ने बताया कि दुर्घटनास्थल अत्यंत दुर्गम और जोखिमपूर्ण क्षेत्र में था, जहां पैदल पहुंचने में कई घंटे लग सकते थे. ऐसे में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ही एकमात्र प्रभावी विकल्प था. पुलिस, स्थानीय बचाव दल और एयरफोर्स के समन्वय से यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग के दौरान दो पैराग्लाइर्स दुर्घटना के शिकार हो गए. मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से मौके पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और संपर्क मार्ग नहीं होने की वजह से सरकार से हेलीकॉप्टर सहायता के लिए अनुरोध किया गया. जिसके बाद वायु सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से दोनों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, घटना कांगड़ा जिले के बैजनाथ उपमंडल का है. जहां गुरण धार क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग दुर्घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से जल्द रेस्क्यू के लिए सरकार से हेलीकॉप्टर सहायता का अनुरोध किया गया. मामले में बिना देर किए तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पैराग्लाइडरों का सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. दोनों पैराग्लाइडरों में एक को गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों को उपचार के लिए विवेकानंद अस्पताल पालमपुर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा, 'राजस्थान निवासी पैराग्लाइडर पायलट अरुण सिंह दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जबकि एक अन्य पैराग्लाइडर रंजन गुप्ता पेड़ पर फंस गए थे. दोनों को सुरक्षित निकालने के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर की सहायता से विशेष बचाव अभियान चलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए विवेकानंद अस्पताल पालमपुर में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है'.

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