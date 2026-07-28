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पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ खाई में गिरा 16 टायरी ट्रक, मौके पर दो लोगों की मौत, एक घायल

53 मील में गेहूं से भरा ट्रक खाई में गिर गया. हादसे में नगरोटा बगवां के 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई.

पुल से नीचे गिरा ट्रक
पुल से नीचे गिरा ट्रक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 2:57 PM IST

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कांगड़ा: जिला के 53 मील में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा पेश आया है. 53 मील-खोली संपर्क मार्ग पर एक 16 टायरी ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए खाई में जा गिरा. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि ट्रक का चालक को उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा देर रात पेश आया. पंजाब नंबर का ये ट्रक जब पुल से गुजर रहा था, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सीधे रेलिंग तोड़कर नीचे खड्ड में गिर गया. स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक में चालक सहित कुल तीन लोग सवार थे. हादसे में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही कांगड़ा पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है. हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.

एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर ने बताया कि 'पुलिस थाना कांगड़ा को देर रात ये सूचना मिली कि 53 मील के पास एक गेहूं से भरा ट्रक पुल के रेलिंग को तोड़ता हुआ नीचे बेहती खड्ड में जा गिरा है. इस ट्रक में सवार 3 लोगों में से दो की मौके पर ही मृत्यु हो गई. दोनों लोग कांगड़ा जिले के ही नगरोटा बगवां के रहने वाले थे. इसके इलावा ट्रक चालक को घायल अवस्था मे उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहां पर चालक का उपचार किया जा रहा है. इस दुर्घटना में पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से ट्रक चलाने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों मृत लोगों के शवों का पोस्टमार्टम कर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिए गए हैं.'

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