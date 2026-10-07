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'ये तो सबकुछ परिवारवाद का खाते आए हैं, इनको क्या पता मेहनत क्या होती है’, वोट चोरी के आरोपों पर कंगना का राहुल गांधी पर पलटवार

कुल्लू: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर कंगना रनौत ने तीखी पलटवार किया है. बुधवार को कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कंगना ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा को जनता का समर्थन उसकी जमीनी मेहनत के कारण मिल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वह अपने परिवार के नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं और किसी भी चुनाव में जमीनी स्तर पर मेहनत नहीं करते हैं. उन्होंने आगे कहा, "ये तो सबकुछ परिवारवाद का खाते आए हैं, इनको क्या पता मेहनत क्या होती है."

कंगना ने कहा कि भाजपा जमीनी स्तर पर काम करती है और आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करती है. यही वजह है कि देशभर में लोग भाजपा पर भरोसा जता रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जिन चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, वहां भी भाजपा को जीत मिल रही है. ऐसे में वोट चोरी के आरोपों पर सवाल उठते हैं.

कंगना ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां भी छात्र राजनीति, पंचायत स्तर और दूसरे छोटे चुनावों में पार्टी को लोगों का समर्थन मिल रहा है. कंगना ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कुछ समय के लिए ही शोर-शराबा करते हैं और जब जमीनी स्तर पर मेहनत करने की बात आती है तो विदेश चले जाते हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि मेहनत क्या होती है.

कंगना रनौत ने ये बयान कुल्लू के ढालपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में दिया. कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान सेवा ज्योति यात्रा भी निकाली गई और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना. कार्यक्रम में जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर देशभर में सेवा संकल्प से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं को जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए लगातार काम करने का संदेश दिया जा रहा है. कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प भी दिलाया गया.

कुल्लू में पीएम मोदी का संबोधन सुनते भाजपा नेता (ETV BHARAT)

घुमारवीं में भी निकली सेवा ज्योति यात्रा

बिलासपुर जिले के घुमारवीं में भी विकसित भारत के संकल्प को लेकर जिला स्तरीय संकल्प सभा आयोजित की गई. भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल की अध्यक्षता में हुई सभा में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन सुना. कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने और आगामी विधानसभा चुनाव में बिलासपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत के लिए काम करने का संकल्प लिया. सभा के बाद कार्यकर्ताओं ने मशाल जलाकर सेवा ज्योति यात्रा निकाली. हाथों में मशाल लेकर कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाए. यात्रा के जरिए विकसित भारत के निर्माण और देश की एकता-अखंडता को मजबूत करने का संदेश दिया गया.

घुमारवीं में भी निकली सेवा ज्योति यात्रा (ETV BHARAT)

भाजपा नेताओं ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां

प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शिमला में भी भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस उपलक्ष्य में शहर में 'सेवा ज्योति यात्रा' निकाली गई. इसके बाद ऐतिहासिक ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक भव्य राष्ट्रीय रंगोली बनाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के प्रमुख कार्यों और उपलब्धियों को दर्शाया गया. इस दौरान भाजपा विधायक रीना कश्यप ने प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के गौरवशाली सार्वजनिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है. उन्होंने अटल टनल सहित केंद्र सरकार के अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गिनाते हुए देश की प्रगति को रेखांकित किया. रीना कश्यप ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल की ऐतिहासिक उपलब्धियों की सराहना की और वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही.

शिमला में भी निकली सेवा ज्योति यात्रा (ETV BHARAT)

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