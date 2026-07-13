पैदल चढ़ाई कर बिजली महादेव के दरबार पहुंचीं कंगना रनौत, मंदिर में लगाया ध्यान, ग्रामीणों के साथ लिए सिड्डू के चटकारे
बिजली महादेव की इस धार्मिक यात्रा के दौरान कंगना रनौत पारंपरिक हिमाचली टोपी और सादगी भरे परिधान में नजर आईं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 1:22 PM IST
कुल्लू: बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत इन दिनों कुल्लू दौरे पर हैं. रविवार को उन्होंने कुल्लू की खराहल घाटी की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध श्री बिजली महादेव मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए. कंगना ने कठिन पैदल चढ़ाई तय करने के बाद मंदिर में माथा टेका और पूजा-अर्चना की. उन्होंने कहा कि महादेव के दर्शन से उन्हें अपार शांति और सुकून मिला. इस दौरान उनके परिवार के सदस्य, टीम और सुरक्षाकर्मी भी साथ मौजूद रहे.
श्री बिजली महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए कंगना रनौत ने पैदल यात्रा की. देवदार के घने जंगलों और खूबसूरत पहाड़ी रास्तों से होकर मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया. दर्शन के बाद कुछ समय मंदिर परिसर में ध्यान भी लगाया. बाद में उन्होंने इस धार्मिक यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि कठिन चढ़ाई के बाद महादेव के दर्शन ने उन्हें असीम शांति और आनंद का अनुभव कराया.
ग्रामीणों के साथ लिए सिड्डू के चटकारे
मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों ने सांसद कंगना रनौत का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय महिलाओं से बातचीत की और क्षेत्र के विकास समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की. कंगना ने ग्रामीणों के साथ बैठकर हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन सिड्डू का भी स्वाद लिया. उन्होंने कहा कि हिमाचली संस्कृति, लोगों का अपनापन और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद हमेशा उनकी यादों में रहेगा.
हिमाचली संस्कृति के रंग में नजर आईं कंगना
धार्मिक यात्रा के दौरान कंगना रनौत पारंपरिक हिमाचली टोपी और सादगी भरे परिधान में नजर आईं. उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया जा रहा है. इससे पहले भी कुल्लू दौरे के दौरान उन्होंने खराहल घाटी के चंसारी क्षेत्र में निशुल्क एम्बुलेंस मोबाइल सेवा का शुभारंभ किया था. स्थानीय लोगों का कहना है कि सांसद का यह दौरा क्षेत्र के लोगों से जुड़ने और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में अहम पहल है.
ये भी पढे़ं: भूस्खलन से बंद हुई सड़क, गाड़ी छोड़ पैदल ही बारात लेकर निकले दूल्हे राजा
ये भी पढे़ं: हिमाचल में खाई में गिरी कार, महिला शिक्षक समेत दंपति की मौत, बेटा गंभीर घायल