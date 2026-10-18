रिजीम चेंज वाले बयान पर भड़कीं कंगना रनौत, विपक्ष को सुनाई खरी खोटी, मोदी सरकार को बताया मजबूत
सत्ता परिवर्तन के बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 4:51 PM IST
रायपुर: भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने विपक्ष के सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचीं कंगना ने कहा कि विपक्ष की ऐसी हरकतें देश को मजबूत नेतृत्व की जरूरत का एहसास कराती है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में देश को उनकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है. कोलकाता के चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की घटना पर भी कंगना ने दुख जताया. उन्होंने त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
सत्ता परिवर्तन के बयान पर कंगना का तीखा हमला
विपक्ष की ओर से सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज को लेकर दिए गए बयानों पर कंगना रनौत ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस तरह की ओछी हरकतें देश को लगातार यह याद दिलाती हैं कि एक मजबूत नेतृत्व की कितनी जरूरत है. कंगना ने अपने बयान में फ्रांस के हालात का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वहां ऐतिहासिक इमारतों से लेकर दुकानों तक आगजनी और लूटपाट हुई. कंगना ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया.
दुनिया में हो रही घटनाओं को देख रहे हैं. विपक्ष के ऐसे बयान और गतिविधियां यह बताती हैं कि भारत को मजबूत नेतृत्व की जरूरत क्यों है. पीएम मोदी के नेतृत्व की इस समय देश को सबसे ज्यादा जरूरत है- कंगना रनौत, बीजेपी सांसद
गरबा आयोजन में कंगना हुईं शामिल
कंगना रनौत शनिवार रात रायपुर में आयोजित ढोलिडा 2026 गरबा उत्सव में शामिल हुईं. यह आयोजन शहर के प्रमुख नवरात्रि रास गरबा कार्यक्रमों में से एक है. अष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कंगना ने रायपुर में पहली बार गरबा में शामिल होने के अनुभव को शानदार बताया. उन्होंने कहा कि गुजरात से निकलकर गरबा अब पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है. उन्होंने इसे अच्छी पहल बताया.
कोलकाता भगदड़ हादसे पर कंगना ने जताया दुख
कोलकाता के चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की घटना पर कंगना ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान, जब हर तरफ खुशियों और उत्सव का माहौल होता है, तब इस तरह की घटना बेहद दुखद है. कंगना ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की कि वे अत्यधिक भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें. उन्होंने कहा कि दशहरा और दीपावली समेत कई त्योहार आने वाले हैं, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.
रायपुर में कंगना रनौत का बयान राजनीतिक और सामाजिक, दोनों मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा. एक ओर उन्होंने विपक्ष के सत्ता परिवर्तन संबंधी बयान पर हमला करते हुए मजबूत नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया, तो दूसरी ओर कोलकाता भगदड़ की घटना पर दुख जताकर त्योहारों के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की.