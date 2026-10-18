ETV Bharat / state

रिजीम चेंज वाले बयान पर भड़कीं कंगना रनौत, विपक्ष को सुनाई खरी खोटी, मोदी सरकार को बताया मजबूत

रिजीम चेंज वाले बयान पर क्या बोली कंगना रनौत ( ETV BHARAT )

रायपुर: भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने विपक्ष के सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचीं कंगना ने कहा कि विपक्ष की ऐसी हरकतें देश को मजबूत नेतृत्व की जरूरत का एहसास कराती है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में देश को उनकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है. कोलकाता के चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की घटना पर भी कंगना ने दुख जताया. उन्होंने त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

सत्ता परिवर्तन के बयान पर कंगना का तीखा हमला विपक्ष की ओर से सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज को लेकर दिए गए बयानों पर कंगना रनौत ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस तरह की ओछी हरकतें देश को लगातार यह याद दिलाती हैं कि एक मजबूत नेतृत्व की कितनी जरूरत है. कंगना ने अपने बयान में फ्रांस के हालात का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वहां ऐतिहासिक इमारतों से लेकर दुकानों तक आगजनी और लूटपाट हुई. कंगना ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया.