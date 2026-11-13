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कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, DGP से शिकायत कर FIR की मांग

भाजपा सांसद कंगना रनौत ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश में विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को शिकायत देकर सांसद के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है. शिकायतकर्ता कैप्टन अतुल शर्मा ने 10 नवंबर सांसद के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल @KanganaTeam से साझा की गई एक पोस्ट पर आपत्ति जताई है. उन्होंने इस पोस्ट को आपत्तिजनक, भ्रामक और भड़काऊ बताते हुए तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की है. इसके अलावा पुलिस महानिदेशक से मामले की समयबद्ध साइबर और फॉरेंसिक जांच करवाने का आग्रह भी किया गया है.

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