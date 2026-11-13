कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, DGP से शिकायत कर FIR की मांग
आरोप है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत ने पूर्व प्रधानमंत्री की मौत को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:09 AM IST
शिमला: मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश में विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को शिकायत देकर सांसद के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है. शिकायतकर्ता कैप्टन अतुल शर्मा ने 10 नवंबर सांसद के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल @KanganaTeam से साझा की गई एक पोस्ट पर आपत्ति जताई है. उन्होंने इस पोस्ट को आपत्तिजनक, भ्रामक और भड़काऊ बताते हुए तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की है. इसके अलावा पुलिस महानिदेशक से मामले की समयबद्ध साइबर और फॉरेंसिक जांच करवाने का आग्रह भी किया गया है.
इंदिरा, संजय और राजीव गांधी की मौत से जुड़ी टिप्पणियों पर आपत्ति
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं. पोस्ट में इन राजनीतिक हस्तियों की मौत और उसके बाद देश की राजनीति में हुए घटनाक्रम को जोड़ते हुए एक कथित नैरेटिव प्रस्तुत किया गया है.
शिकायत के मुताबिक, पोस्ट में सोनिया गांधी को एक रहस्यमयी विदेशी नागरिक के रूप में चित्रित किया गया है. इसमें दावा किया गया है कि वह विदेश के एक कैफे में पहुंचीं और इसके बाद परिवार के सदस्य एक के बाद एक मारे गए, जिसके परिणामस्वरूप वह सरकार की मुखिया बन गईं. इस कथित घटनाक्रम पर पोस्ट में 'कितना सुविधाजनक' जैसी टिप्पणी भी की गई है. इसके अलावा संजय गांधी की मृत्यु के बाद मेनका गांधी को परिवार के आवास से बाहर निकाले जाने का आरोप भी पोस्ट में लगाया गया है.
विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग
कैप्टन अतुल शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि इस तरह की टिप्पणियां केवल राजनीतिक असहमति या ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से सार्वजनिक वैमनस्य और अशांति फैलने की आशंका है. उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है. शिकायत में धारा 196 के तहत विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने, धारा 353 के तहत सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाली झूठी जानकारी प्रसारित करने और धारा 197 के तहत राष्ट्रीय अखंडता के प्रतिकूल दावे करने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है. इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया गया है.
शिकायतकर्ता ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल अपुष्ट और भड़काऊ दावों को फैलाने के लिए नहीं किया जा सकता. शिकायत में पुलिस से सोशल मीडिया पोस्ट की प्रामाणिकता, डिजिटल फुटप्रिंट और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच करने की मांग की गई है. साथ ही यह भी पता लगाने का आग्रह किया गया है कि पोस्ट के माध्यम से किसी विशेष समूह के प्रति वैमनस्य फैलाने का प्रयास तो नहीं किया गया.
फिलहाल कैप्टन अतुल शर्मा की ओर से सांसद कंगना रनौत के खिलाफ DGP को शिकायत दी गई है. शिकायत में FIR दर्ज करने और मामले की साइबर फॉरेंसिक जांच करवाने की मांग की गई है. हालांकि, अब तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं हुई है.
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