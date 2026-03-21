सांसद कंगना की राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी पर भड़की उत्तराखंड कांग्रेस, फूंका पुतला
कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में प्रदर्शन किया. उन्होंने हिमाचल की मंडी विधानसभा से सांसद कंगना के बयान का विरोध किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 21, 2026 at 5:33 PM IST
देहरादून: भाजपा सांसद कंगना रनौत की ओर से राहुल गांधी को टपोरी वाले बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया. उनके इस बयान के विरोध में कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं ने देहरादून के एश्ले हॉल चौक पर राहुल गांधी के ऊपर की गई टिप्पणी के विरोध जताया. साथ ही उन्होंने कंगना का पुतला दहन करके जमकर प्रदर्शन किया.
इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने कहा कि कंगना को सोचना चाहिए कि सांसद बनने के बाद उनको विकास की बातें कहनी चाहिए, लेकिन इसके ठीक उलट वह कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चरित्र पर गलत बयान देकर जनता को गुमराह कर रही हैं. उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि खुद सांसद रहते हुए दूसरे सांसद के प्रति किस तरह का भाव रखना चाहिए.
कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कंगना को एक जिम्मेदार सांसद रहते हुए ऐसे बयानों से बचना चाहिए, लेकिन इस तरह का बयान देकर उन्होंने मर्यादाओं को लांघा है. सांसद होते हुए अगर कंगना इस तरह की बयानबाजी करती हैं तो कांग्रेसजन इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करने वाले हैं.
उन्होंने कहा राहुल गांधी देश के लिए समर्पित होकर जनमानस की आवाज उठा रहे हैं. प्रदर्शन में शामिल पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने आरोप लगाया कि जिस तरह कंगना ने राहुल गांधी के लिए टपोरी जैसे आमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, वह न केवल संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि लोकतांत्रिक और राजनीतिक मर्यादाओं को भी ठेस पहुंचाता है. कांग्रेसियों ने चेताया कि राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व के खिलाफ अगर भविष्य में कंगना ने कोई टिप्पणी करती हैं तो फिर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन करेंगे.
बता दें, हाल ही में कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया था. कंगना ने कहा हम महिलाओं को उनको देखकर असहज महसूस होता है, क्योंकि वो जैसे टपोरी की तरह आते हैं, सबसे तू तड़ाक करते हैं.
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