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'कंगना की बात पर रिएक्ट करने का मन नहीं करता', सांसद के 'गटर छाप' बयान पर क्या बोले सीएम सुक्खू के सलाहकार ?

उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आपका इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है? भाजपा मुद्दे पर बात नहीं करती है. कंगना ने देश के बच्चों के लिए गलत मानसिकता वाली बात की है. इससे बहुत लोगों में गुस्सा भी है, लेकिन कंगना का कोई इलाज नहीं है. वह तो सिर्फ प्रधानमंत्री की तारीफ करती हैं.

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कंगना ने बहुत ही छोटी स्टेटमेंट और ऐसी घिनौनी हरकत की है. छात्र हमारा भविष्य हैं. छोटे बच्चे और स्टूडेंट के लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं. क्या मानसिकता है. हम समझते हैं कि वो अपनी पब्लिसिटी और मीडिया पेज के लिए इस तरह की बातें करती रहती हैं. वैसे तो हमारा दिल ही नहीं करता है कि कंगना की बात पर रिएक्शन दिया जाए. मैं यह सच्चाई वाली बात कह रहा हूं. यह पहली बार नहीं हो . भाजपा के जितने भी स्टेट और केंद्र में नेता हैं उन सब की मजबूरी है कि कंगना किसी को भी नहीं मानती है. ये तो कंगना से जवाबदही ही नहीं ले सकते हैं.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कंगना रनौत की भाषा पर तीखी आपत्ति जताते हुए कहा कि देश के युवाओं के लिए इस तरह की शब्दावली किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर भाजपा और केंद्र सरकार इस बयान पर चुप क्यों हैं. बातचीत के दौरान नरेश चौहान ने प्रदेश सरकार के फैसलों और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की भी सराहना की. साथ ही प्रदेश मंत्रिमंडल में लंबे समय से खाली पड़े मंत्री पद को भरे जाने की संभावनाओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार का पक्ष रखा.

शिमला: सांसद कंगना रनौत ने सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद एक खास विचारधारा के युवाओं को लेकर कथित तौर पर "कीड़े-मकोड़े" और "गटर छाप" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. इसके बाद वो विवादों में घिर गई हैं. अब इसे लेकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस ने इस बयान को युवाओं के सम्मान पर चोट बताते हुए भाजपा नेतृत्व से जवाब मांगा है.

नरेश चौहान ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी पहली प्राथमिकता तय की थी कि मैं प्रदेश हित में सबसे पहले लड़ाई दूसरे राज्य और भारत सरकार या प्राइवेट प्लेयर जो पावर प्रोजेक्ट में है सबके साथ लडूंगा. उन्होंने कहा कि हमें आज खुशी है कि लगातार इस लड़ाई में हमें सफलता मिल रही है. ये हित हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं. पिछली सरकारों ने इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया. हमारी जो आर्थिक स्थिति वह तभी सुधरेगा जब हम ऐसे फैसले लेंगे.

उन्होंने कहा कि वे बड़ी ईमानदारी के साथ खुद प्रयास और मॉनिटरिंग करते हैं. सुप्रीम कोर्ट में सीएलजी डालनी है, कौन एडवोकेट होगा, कब कैसे का फैसला आएगा, अगली पेशी कब होगी, ये फैसलेतभी पक्ष में आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारा बीबीएमबी में वर्षों से पैसा फंसा है. अब मुख्यमंत्री ने अपना रूप स्पष्ट किया है तो इसका परिणाम यह हुआ है कि हरियाणा कैश की टर्म में नहीं, लेकिन बिजली की टर्म में बकाया चुकाने को तैयार है. बहुत जल्द पंजाब भी इस बात पर राजी होगा. हमें बड़ी खुशी है कि फाइव स्टार होटल आज हिमाचल प्रदेश के लोगों का हो गया जिसकी वैल्यू 500 से 600 करोड़ की है. उसके बाद पावर प्रोजेक्ट में 12 से 18 फ़ीसदी फ्री पावर की लड़ाई लड़ना और बहुत सारे ऐसे मसले हैं, जिनको मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता से आगे बढ़ाया है. जिस कारण आज प्रदेश हित में लगातार फैसला हो रहे हैं.

'मुख्यमंत्री ने हिमाचा के भविष्य की लड़ाई'

नरेश चौहान ने हिमाचल की आर्थिक स्थ्ति पर कहा कि हिमाचल छोटा पहाड़ी राज्य है इसकी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं. इसमें किस तरह से चीफ मिनिस्टर और एमएलए की सैलरी को बीच में रोका गया. वहीं छोटी-छोटी किफायत करके बचत की जा रही है. सत्ता में आते ही पहले वर्ष ही शराब की नीति में बदलाव का बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें शराब की ओपन ऑक्शन करके करीब 400 से 500 करोड़ अतिरिक्त आय हुई. तभी विकास के कार्यों को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं. पिछली सरकार ने एसजेवीएनएल और नेशनल हाइड्रो पावर के साथ तीन चार ऐसे समझौते किए थे जो बिल्कुल गलत थे. इस पर मुख्यमंत्री ने सख्त रवैया अपनाया. मुख्यमंत्री इन लड़ाइयों को समझते थे. हिमाचल के भविष्य को बनाना है तो हमें अपने पक्के इरादों के साथ आगे बढ़ना होगा. उसी तरह से पिछली सरकार में अरबों रुपए की हजारों बीघा जमीन सैकड़ों रुपए पर इंडस्ट्री के नाम पर लीज पर दी गई. जो सारी मिली भगत थी. उस पर सख्ती की गई. मुख्यमंत्री ने हर काम में ईमानदारी के साथ हिमाचल के भविष्य की लड़ाई लड़ी है.

जल्द भरेगा मंत्री पद

मीडिया सलाहकार नरेश चौहान मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर कहा कि सीएम दिल्ली जाते रहते हैं. सरकारी काम होते हैं, मंत्रियों से मिलना भी रहता है. वहीं आजकल संसद चल रही है. ऐसे में प्रदेश के हित में बात करने के लिए दिल्ली में हमारी सीनियर लीडरशिप भी है. उनसे बातचीत मिलना ये सभी चीजें चली रहती हैं, लेकिन जहां तक कैबिनेट में खाली पद की बात है तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि मंत्री पद को भरेंगे. यह फैसला पार्टी हाई कमान मुख्यमंत्री ही तय करेंगे. मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि इस बार दिल्ली में मंत्री पद भरने के लिए कोई चर्चा होगी लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मंत्री पद भरेगा.

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